MLSプレーオフで歴史的得産生ラッシュ。ソン・フン明所属LAFCの敗退背景と、FCシンシナティの激闘、そしてB・J・キャラハン監督候補の動向まで徹底解説。

メジャーリーグサッカー（ MLS ）の プレーオフ が歴史的な大乱れの様相を呈している。この週末の試合で得産生が続出し、86分、88分、92分、94分、95分に決勝点が生まれた。特に夜間の MLS は予測不可能な展開が多く、熱狂的なサポーターにとってはたまらない時間となっている。

ソン・フン明LAFC苦戦と監督解任

ソン・フン明が所属するLAFCは今季について意見が分かれる結果となった。チームの成績は芳しくなく、マルク・ドス・サントス監督の指揮は失敗に終わった。その結果、シーズン終了前に監督の解任という事態に至っている。ソン・フン明個人の能力とチームの不振は対照的であり、彼自身もこの状況に戸惑っている可能性がある。

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LAFCの中盤バランスは悪く、簡単に失点を重ねる体質が顕在化した。守備陣の崩壊はチームの戦略的失敗を反映しており、ソン・フン明のような攻撃の起爆剤が存在しても守備の穴を埋めることができなかった。マルク・ドス・サントス監督の解任は、この構造的な問題を解消するための緊急措置と見なせる。

FCシンシナティの守備崩壊と復活

FCシンシナティは開幕前より守備力が弱く、攻撃陣に戦力が偏るチームとして認識されていた。レギュラーシーズンでは75失点を喫し、失点が止まらない守備のせいで優勝争いからほぼ脱落したと見られていた。しかし、少なくともプレーオフでは見事な戦いを見せており、その存在感を回復している。

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FCシンシナティの今季は奇妙な軌道をたどった。何カ月もの間チームは存在感を失っていたが、プレーオフという舞台で本来の姿を取り戻しつつある。75失点という数字はほとんど誰も予想できず、これはチーム全体の課題であった守備の脆弱さを如実に示している。FCシンシナティは今後、この守備の弱点を如何に克服するかが鍵となる。

B・J・キャラハン監督候補と代表選出

B・J・キャラハンはこの1週間、アメリカ男子代表監督の座を望むかどうかという質問をかわし続けてきた。新監督の名前が発表されるまで、この話題が収まることはないだろう。B・J・キャラハンである可能性もある以上、監督選出はMLSやナッシュビルのプレーオフ状況に影響を与えうる不確定要素として残っている。

ナッシュビルがプレーオフでこれほど早く試合をコントロールできなくなった背景に、B・J・キャラハンの動向が関係しているかどうかを推測するのは不公平だ。両者は無関係かもしれないが、B・J・キャラハンの存在はチームのムードに影響を与えた可能性がある。ナッシュビルは豊かな才能を備え、シーズンを通して精神的な強さを語ってきたチームであるが、敗退が懸かった場面で崩れ落ちた。

MLS記録更新呪いと決勝ラッシュ

MLSの最多勝ち点記録更新には、どうやら呪いがある。直近で記録を更新した3チームは、いずれも1回戦で敗退した。これはMLSのプレッシャーが記録達成後にどのような影響を与えるかを示唆しており、FCシンシナティや他のチームにとって警示となる事例である。B・J・キャラハンら次世代の指導者は、この記録更新の呪いをどう解くかが問われている。

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夜のMLSでは予測不能な展開が続いており、このプレーオフが大荒れなのは確かだ。FCダラスは土曜深夜のポートランドとの第2戦で、サム・サーバーのパネンカを含むPK戦の末にようやく勝利した。この勝利も、86分以降に生まれた得産生ラッシュの一環であり、MLSプレーオフの激しさを象徴する出来事となった。ソン・フン明のLAFCやFCシンシナティの戦いから目が離せない状況だ。