MLSプレーオフで、サポーターズシールド王者ナッシュビルが初戦で敗退し、ダラスが着実に勝利を収めた。ペタル・ムサやサリバーらの活躍により、東西の格差が明確になっている。

MLS プレーオフ初戦において、サポーターズ・シールドを獲得した ナッシュビル ・SCは、 FCシンシナティ に対して1対0で敗北した。この結果は、レギュラーシーズン上位陣の波乱を象徴する出来事であり、プレーオフの過酷さを如実に示している。指揮官は冷静な戦術家として知られるが、その指導力もこの試合では通用しなかった。

ナッシュビルの失態と戦術的崩壊

ナッシュビルの指揮官は、試合を正確に読み解き、ピッチ上の11人以上の選手たちが主導権を握れるようにする能力で地位を確立していた。チームが強かったのは、他のどのチームよりも優れていたからであり、レギュラーシーズンの順位表がその事実を証明していた。また、終盤の得点を得意とする不屈のチームとしても知られていた。

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しかし、プレーオフではレギュラーシーズンの評価がすべてリセットされる可能性がある。この試合では、評価の高い守備的MFが開始10分以内に自陣ゴールへボールをパスし、FCシンシナティに1対0のリードを与えてしまった。チームは深刻な窮地に陥り、プレーオフがレギュラーシーズンとは別物であることを思い知らされた。

ダラスのカウンター戦略と無失点勝利

一方、西地区の強豪であるダラスは、着実に結果を出している。ポートランド・ティンワーリーズとの戦いでは、無失点勝利を収め、その勝利の容易さに笑ってしまうほど圧倒的なパフォーマンスを見せた。ダラスは少し変わったチームの特徴を持っている。

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平均ボール保持率はリーグ29位であるが、期待ゴール値（xG）は8位、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数も8位である。つまり、カウンターを仕掛け、好位置でボールを持てば抜群の決定力を発揮するスタイルだ。実力が伯仲しているかどうかという議論の前に、このデータはダラスの効率的な攻撃力を示している。

ペタル・ムサとサリバーの役割比較

ダラスの強力なカウンターを支える大きな理由が、優れたペタル・ムサの存在だ。リオネル・メッシがいないリーグなら、彼は間違いなくMVPの有力候補に入るだろう。しかし、彼以外にも優れた選手が大勢いる。例えば、3対0の勝利ではサイドのホアキン・バリエンテが得点源となり、2ゴールを決めている。

ナッシュビルの文脈では、サポーターズ・シールド受賞当日にMLS年間最優秀若手選手賞を受賞したサリバーに、今回のプレーオフで主役になることが期待されていた。レギュラーシーズンでは得点とアシストを合わせて23を記録し、直近のアメリカ代表活動期間中おおむね休養も取れていたからだ。

レギュラーシーズンの意味と今後の展望

しかし、話はそれほど単純ではなかった。34試合を通じて上位に立ったチームが、結局はそれほど強くないと示すだけなら、レギュラーシーズンには何の意味があるのか。ひいては、サポーターズ・シールドには何の意味があるのかという問いが浮上する。

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サリバーはプレーオフで力を発揮する時が来たと言える状況だったが、現実の結果は異なるものとなった。ダラスが勢いを保つ一方で、ナッシュビルの失態は東西の戦線で明確な格差を生み出している。これからのプレーオフでは、レギュラーシーズンの順位や実績が、いかにして戦術的な柔軟性や個人の能力差によって覆されるかが問われることになる。