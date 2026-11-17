MLBのFA選手がチーム提示のクオリファイングオファー（QO）を拒否する期限が17日に迎来え、鈴木誠也外野手ら5選手が拒否し、所属球団はドラフト指名権を得る見通しとなった。

メジャーリーグベースボール（ MLB ）は17日、シーズン終了後に フリーエージェント （FA）となった選手が、現所属球団から提示された クオリファイングオファー （QO）の受諾可否について回答する期限を迎えた。この重要な期限を境に、8人の選手のうち5人がオファーを拒否することが確定し、今後の契約交渉やドラフト会議の行方に影響を与える事態となった。

拒否を表明した選手は、シカゴ・カブスからFAとなっている鈴木誠也外野手（32）をはじめとする5名に上る。複数の米メディアの報告によれば、シアトル・マリナーズからFAとなったランディ・アロザレーナ外野手（31）、ボルチモア・オリオールズからFAとなった先発左腕トレバー・ロジャーズ（29）、ピッツバーグ・パイレーツからFAとなったブランドン・ロー内野手（32）、サンディエゴ・パドレスからFAとなった救援左腕アドリアン・モレホン（27）の計5人が、いずれもQOを拒否した。

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なお、ミルウォーキー・ブルワーズからFAとなっていたジェイク・バウアーズ内野手（31）はQOを受けていたものの、既にボストン・レッドソックスと4年総額5800万ドル（約92億8000万円）の契約を結んでいるため、本期限の対象から除外された形だ。バウアーズの場合、選手が既に他球団と契約済みであるため、ドラフト指名権などの補償は発生しない。

QO制度の仕組みと5800万ドルの意味

クオリファイングオファー（QO）とは、来季1年契約として選手に提示される再契約のオファーを指す。この際の年俸額は、その年のメジャーリーグで年俸トップ125人の選手たちの平均値を基に算出される。今回のQO提示金額は2315万ドル（約37億円）と設定されており、これは各チームにとって高額な1年契約となる。

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QOを受ける資格は、FAとなったシーズン中に1球団にのみ所属した選手に限られる。また、キャリアにおいてQOを受諾できるのは選手側で1回のみという制限もある。今オフ、この条件を満たしQOの提示対象となった選手は合計8人で、その内訳が今回の結果となった。

鈴木誠也の決断がカブスにもたらす影響

シカゴ・カブス所属だった鈴木誠也外野手がQOを拒否したことで、カブスは鈴木を他球団に移籍させた場合、ドラフト指名権を獲得する権利を得ることになる。このドラフト指名権は、MLBのドラフト会議における上位指名権であり、将来の戦力強化に資する重要な資産となる。

鈴木誠也選手にとって、QOの拒否は新たな球団を見つけるためのプロセスの一環である。彼がどの球団と契約を結び、どのような契約条件を提示されるかは、今後のマーケット動向に注目が集まる。カブスとしては、優秀な外野手を失う遗憾はあるものの、ドラフト指名権という補償を受け取ることで、チーム再編の材料を得ることになる。

他球団の獲得競争と今後のスケジュール

QOを拒否した5選手は、自由契約選手として他球団と自由に交渉を進めることができる。各球団は、このリストから狙った選手を獲得するためのオファーを検討することになる。特に、鈴木誠也のような実績ある選手を巡って、複数球団間で争奪戦が繰り広げられる可能性がある。

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返答期限は米国東部時間17日午後4時（日本時間18日午前6時）に終了したが、これ以降は各球団と選手側のエージェントによる交渉が本格化する。契約成立のスケジュールや具体的な金額などの詳細は、現時点では未定の状況であるが、冬季オフ期間中に各選手が新チームを見つけることが期待されている。