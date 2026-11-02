MLB選手会側がFA交渉を早めるよう各球団に要求へ、新協定の影響を懸念

MLB選手会側が新協定による制約強化を理由に、各球団に対して現在のルールが有効なうちにFA選手の獲得を急ぐよう促している。これにより、昨年のような駆け込み契約の発生が予想される。

メジャーリーグ ベースボール（MLB）の新たな労働協定をめぐる攻防において、選手側が各球団に対して早急なFA選手獲得を促す動きが強まっている。選手会側の代理人らは、来シーズンから適用される可能性がある新協定下では契約の自由度が大幅に制限されるため、現在のルールの枠組みが残っている間に強力な戦力補強を図るべきだと警告している。

選手会代理人が駆け込み契約を促進

今回、MLBの労使交渉の焦点は、5年前の交渉で争点となっていた「ぜいたく税」や最低年俸の仕組みではなく、報酬総額の上限を示す「サラリーキャップ」の導入可否にある。リーグ側は、他球団のFA選手との契約期間を最長5年間に制限し、初年度の年俸にも上限を設ける案を提示しており、契約内容そのものへの規制強化が進められている。

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こうした状況を受け、大物代理人のスコット・ボラス氏はスポーツ報道サイト「ジ・アスレチック」の取材に対し、現在の時期が望ましい戦力獲得の機会であると指摘した。ボラス氏は、新協定が締結されれば球団側が選手と締結できる契約の選択肢が狭まり、柔軟性が失われる可能性があると強調。各球団にとって、現行のルールが有効なうちに動くことには明確な利点があると説明している。

昨年の高額FA契約のパターン再現か

この傾向は、2021年のオフ期に労使協定の改定を控えた際に出現した動きと似通っている。その際、11月にはフリーエージェント（FA）選手に月間最多となる19億ドル（約3000億円）が投じられ、マックス・シャーザーら目玉選手がロックアウト直前に移籍先を決める駆け込み契約が相次いだ。MLB全体で見れば、高額な契約金が集中するリスクがあるものの、個人または球団にとっては有利な局面となる可能性がある。

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ボラス氏の見解は、新協定が導入された場合の球団側の制約を浮き彫りにするものである。選手会側が契約制限案を提示している背景には、選手の年棒上昇や自由な市場流動性を維持したいという思惑がある。そのため、球団側が新協定による規制を受ける前に、高額なFA選手との契約を成立させようとする動きが加速する可能性が高いと専門家は分析している。

日本勢のメジャー移籍にも影響及ぼす

この情勢は、日本プロ野球からメジャーリーグへの移籍を目指す日本勢の動向にも直接的な影響を与える可能性がある。特に、阪神の佐藤輝明内野手、西武の平良海馬投手、日本ハムの伊藤大海投手らの将来が注目されている。これらの選手にとって、ポスティング制度を活用してメジャー移籍を目指す際の交渉期間は通常、45日間と定められている。

本来であれば、複数球団から提示される条件を時間をかけて慎重に見極めることが望ましいが、ロックアウトが実施されれば交渉は一旦中断してしまう。もしロックアウトの期間が長引いたり、新協定の影響で交渉環境が不利になったりすれば、球団側は早期の決断を迫られる局面が生じる。これにより、日本勢のメジャー挑戦にも複雑な要素が加わり、移籍先の選定や契約条件に影響を及ぼす恐れがある。