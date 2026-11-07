MLB FA市場で駆け込み契約ラッシュの予感 ロックアウト直前に大物獲得へ

12月1日付で失効するMLBの労使協定を前に、2021年と同様の駆け込み契約ラッシュが起きる可能性がある。ロックアウト開始前の11月中に大型契約が相次ぐ兆し。

MLB （メジャーリーグベースボール）の新旧 労使協定 が日本時間の12月2日に失効するのを前に、今オフのFA（フリーエージェント）市場において、5年前と同様の駆け込み契約ラッシュが起きる可能性がある。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は8日（同9日）、各球団がロックアウト開始前に選手との契約を急ぐ動きが強まっていると報じた。市場が凍結される前に大規模な交易や大型契約が成立する歴史的パターンが、再び再現される懸念が高まっている。

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2021年の駆け込み契約パターンと現状比較

前回の2021年には、12月2日に開始されたロックアウトを前に、各球団が積極的に選手獲得に動いた実績がある。当時、同メディアが選定したFAランキング上位30人のうち、21人が契約を成立させていた。

テキサス・レンジャーズはコーリー・シーガーとの10年契約、マーカス・セミエンとの7年契約を締結するなど、巨額資金を投じて戦力補強を行った。ニューヨーク・メッツはわずか4日間で約3億ドルを費やし、サンフランシスコ・ジャイアンツも短期間で先発ローテーションの再構築を完了した。

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今オフのFA市場の層の薄さと注目選手

一方、今シーズンのFA市場は5年前ほど充実していないとの見方が強い。最大の目玉とされるのは、サイ・ヤング賞受賞左腕のタリク・スクバルだが、同等の実力を持つ代替候補はいないとの分析だ。

打者分野では、ランディ・アロザレーナや日本球界からの移籍が注目される鈴木誠也が上位に位置するものの、2021年に活躍したコーリー・シーガー、カルロス・コレア、フレディ・フリーマンらと比較すると層が薄い。

投手陣、特に先発投手は比較的豊富で、フレディ・ペラルタ、マイケル・キング、ソニー・グレイらが注目対象となっている。2021年にはマックス・シャーザーやジャスティン・バーランダーらがロックアウト前に契約しており、今回も同様の動きが予想される。

日本選手への影響と佐藤輝明らへの影響

市場の凍結は日本選手にも重大な影響を及ぼす。2021年にポスティングシステムを利用してメジャーへ渡った鈴木は、交渉期間の一時停止が認められ、翌年3月にシカゴ・カブスと契約することができた。

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しかし今回は、佐藤輝明、平良海馬、伊藤大海の3人には同様の特例措置がない。このため、ロックアウト開始前の12月1日までに契約をまとめる必要があり、交渉期間が限られている。

市場凍結の長期化リスクと早期決着への圧力

近年は大物FAの契約が年明けにずれ込むことも珍しくないが、長期の市場凍結が懸念される今オフは事情が異なる。労使交渉の行方が不透明な状況下、球団と選手双方が早期決着を優先する傾向にある。

ロックアウトによる市場凍結が続くと、FA市場は約3カ月半にわたって完全に停止する。このため、球団側も戦力補強の機会を逃したくない考えから、11月中に大型契約が相次ぐ可能性があるとの見方が専門家の間で強まっている。