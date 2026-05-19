MLB日本站＋赤坂ランブル(-ﾒ-)

辰見鴻之介など選抜選手たちが劇的な活躍！末広交流戦では指名打者制の導入で野手陣アピールも加速！

＜先週のMVP＞移籍1年目の辰見鴻之介内野手が走攻守で躍動した。13日巨人戦では途中出場から盗塁を決め、15日阪神戦ではスタメン出場してプロ初安打を記録した。16日に今季9個目の盗塁を決めると、途中出場した17日の8回1死一塁からは阪神佐藤の左中間の飛球をスライディングキャッチし、大きく飛び出していた一走を刺した。

＜今週の見どころ＞野手陣のアピール合戦に注目だ。 開幕スタメンに名を連ねた中村奨成外野手と佐々木泰内野手がそろって1軍に復帰予定。 来週から始まる交流戦では、ビジター9試合で指名打者制が導入され、先発野手が1人増える。 レギュラーを狙う選手たちにとって、今週のアピールが交流戦での出番増につながる。

" " ＜入れ替え＆2軍＞4月末からの9連戦から多めに登録していた中継ぎ陣のうち、常広羽也斗投手と辻大雅投手が18日に出場選手登録を抹消された。 代わって、2軍で4試合連続安打の中村奨成外野手と打率3割4分5厘の佐々木泰内野手が昇格する見込み。20日には先発要員として、森翔平投手の1軍昇格も見込まれる。

" ＜広報情報＞10試合限定で飲み放題セットが販売される。 内野指定席A三塁側で生ビールとソフトドリンクが飲み放題。 試合2時間前から7回終了まで専用エリアでの提供。26日からのロッテ3連戦、6月23日からの巨人2連戦、7月7日からのヤクルト3連戦、同14日からのDeNA2連戦が対象





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