MLBオフシーズンにおけるポスティングシステムで最も注目される日本人内野手、佐藤輝が本日12月1日移籍期限を迎えるまで、ヤンキース、マリナーズ、フィリーズを含む球団のトップが熱心に情報収集を行う姿が報じられた。

MLB オフシーズンの核心は、 ポスティングシステム で移籍を希望する日本人選手の中でも注目度が最も高い 佐藤輝 内野手（27歳）を巡る争奪へと集まっています。12月1日（日本時間2日）の移籍期限前に、大リーグの幹部が一堂に会するGM会議で、彼に関する情報を徹底的に収集しました。

佐藤輝が注目される理由

佐藤輝は阪神タイムズで活躍し、史上9人目の3冠王を達成したスラッガーとして評価が高まっています。彼の安定した守備と打撃力は、現在移籍市場に出ている内野手の中で最も高い評価を得ていると報じられています。

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ポスティングシステムの申請期間は11月1日から12月15日までで、手続き後に30球団に公開され、交渉期間は45日間と定められています。佐藤輝の移籍に関しては、12月1日が現実的な期限とされ、ロックアウトの可能性が高まる中、早期決着が求められています。

大リーグ幹部の意見と戦略

ヤンキース、マリナーズ、フィリーズの幹部は、佐藤輝に対して強い興味を示し、各球団は情報収集に力を入れています。フィリーズのデーブ・ドンブロウスキー本部長は「まだ直接見ていないが、球団内のほぼ全員が見ている」と述べ、慎重な姿勢を見せました。

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また、ヤンキースGMであるディポト本部長は「かなり大きな補強が必要だ」と三塁手のFA獲得を優先事項に掲げ、佐藤輝のような内野手の需要を強調しました。さらに、EB本部長は日本市場への抵抗感が薄れており、現地にスカウトを置いていると語りました。

ヤンキースは毎月スカウトをNPBに派遣し、日本在住スカウトもいるため、佐藤輝に関しては綿密に調査していると認めています。

契約規模と他球団の動向

佐藤輝と契約する場合、5年総額1億ドル（約159億円）規模になると予想されています。外野手を必要とするブルージェイズ、パドレス、レンジャーズ、メッツ、アストロズなども獲得に動くと見られ、移籍市場は佐藤輝を中心に動き始めています。

今オフは労使交渉の停滞からロックアウトが確実視されており、12月1日までに契約が成立しない場合、ロックアウトに突入する恐れがあります。例年とは異なる早期決着が求められ、MLSは佐藤輝を巡る情報収集に注力しています。