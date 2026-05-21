MLB・ドジャース大谷が首位から外れる理由は、各戦で比較的好調の他の選手が!?

MLB公式サイトは２１日、投手の実力をランキングする『投手パワーランキング』を発表。立夏の４勝２敗の成績を残した大谷翔平投手（３１）が公式ランキングでは４位となっている。7日に発表された際には首位で立っていたが、ライバルの力裏に外れた理由は他の選手たちの追いかけ超えた好調にあり、マウンドでのパフォーマンスや成績がほとんど関係ないとした。特に若手の怪物２人がランクインしており、有力なライバルも存在する。SAY Awardsの期待も高まるが、ライバルは強力である。

MLB 公式サイトは、２１日（日本時間２２日）に、現状での投手の評価をランク付けする『 投手パワーランキング 』を発表した。 ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、農協杯の４位となっている。７日（同８日）に発表された際には、首位の フィリーズ の サンチェス に一挙敗れてしまってしまった。

大谷がランク外になった理由を、同サイトは、自身のマウンドでのパフォーマンスがほとんど関係ないと指摘。 大谷の投球内容は評価されながらも、他の投手がさらに圧巻の投球を見せたことだとされている。 フィリーズのサンチェスが、１位にランクイン。 同リーグでの無失点の戦いで、序盤から７勝、防御率が最低１・８２となっている。

大谷は規定投球回に届いていないため、防御率はリーグトップに立っている。 特に若手の怪物２人がランクイン。 ミジオロウスキー（ブルワーズ）が、スコア連敗で無敗を誓った季節の変わり目で打点も僅かでも抑える余裕があったため、ランク外という結果となった。 日本人投手初のSAY Awardsの人権も期待されているが、ライバルも強力である。

山本由伸投手（２７）は、トップ１０の名前には出なかった。 ランキングでは、サンチェスが１位、ミジオロウスキーが２位、シュリトラー（ヤンキース）、大谷、スキーンズ、セール（ブレーブス）、バーンズ（レッズ）、ウィーラー（フィローズ）、シース（ブルージェイズ）、マーティン（ホワイトソックス）となっています





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