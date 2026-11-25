大リーグの現行労使協定が12月1日に失効し、オーナー側によるロックアウトが確実視される中、米野球専門サイト「ベース

大リーグの現行労使協定が12月1日に失効し、オーナー側によるロックアウトが確実視される中、米野球専門サイト「ベースボール・プロスペクタス」は、ロックアウト中の情報をどう読み解くべきかについての記事を掲載した。

労使双方がメディアを通じて世論を味方につけようとする中、特に選手会の情報戦略の欠如を問題視している。 ロックアウトが始まれば、契約やトレードなどのニュースがなくなり、メディアは労使交渉に関するわずかな情報にも飛びつくようになる。 双方はそれを利用し、自らに有利な情報を意図的にリークすることで、ファンや政治家を味方につけ、相手に圧力をかけようとする。 例えば、選手会が到底受け入れられないサラリーキャップ案であっても、その中に含まれる小さな譲歩だけをリークすれば、オーナー側が歩み寄っているような印象を与えることができる。

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同サイトは、MLBがコミッショナーの発言やSNSなどを通じて積極的に世論形成を図っているのに対し、選手会は短い反論声明を出す程度で、組織的な情報発信を行っていないと指摘した。 スター選手の知名度や膨大なSNSのフォロワー数を活用すれば、選手会は世論形成で圧倒的に有利な立場に立てるはずだと主張。5年前のロックアウトでの教訓が生かされていないとして、選手会を「眠れる巨人」と表現した。 また、サラリーキャップ導入を支持するトランプ大統領が、どの程度交渉に関与するかを最大の不確定要素に挙げた。

近代MLBの労働争議の歴史では、大統領があらかじめ一方の立場を支持することは前例がないとしている。 交渉期限や試合中止の発表を額面通りに受け取らないことも重要だと指摘した。 前回のロックアウトでは、2022年3月1日にマンフレッド・コミッショナーが開幕から2カードの中止と代替開催を行わない方針を発表した。 しかし、同10日に労使が合意し、最終的には全30球団が162試合を消化した。

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交渉期限の設定も、相手に圧力をかけるための駆け引きの一つだという。 ロックアウトがいつまで続くかについては、双方の団結力や決意の実態は外部からは分からず、試合中止による経済的損失が現実味を帯びた時に、どちらが先にひるむかが鍵になると分析した。

「すべての問題は、ある週末のうちに解決できる。 そして、いずれ実際にそうなるだろう。 ただ、その週末が2月なのか、7月なのかは分からない」と締めくくっている。