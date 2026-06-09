MLBスター選手がW杯を語る：ハーランドやメッシを称賛、米国代表への熱い思い

MLBのアーロン・ジャッジ、ボビー・ウィット・ジュニア、ブライス・ハーパーらが2026年W杯への期待を語った。ハーランドやメッシを称賛し、米国代表への応援を表明。ノマー・ガルシアパーラ氏やダンズビー・スワンソンもサッカー愛を語った。

プレミアリーグの熱心なファンとして知られる MLB のスター選手たちが、2026年W杯への期待を語った。 ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジは、お気に入りの選手としてマンチェスター・シティのアーリング・ ハーランド を挙げた。

「体が大きく、試合を支配する力があり、本当に印象的な選手だ。 これまで数々の素晴らしいことを成し遂げてきた」と絶賛。 続いて、優勝候補については「スペインは常に強いチームをつくる。 イングランドも手ごわく、フランスは優勝候補の一角。

ドイツもどうなるか分からない。 今の時点で明確な本命は決められないが、だからこそエキサイティングだ」と述べた。 一方、カンザスシティ・ロイヤルズのボビー・ウィット・ジュニアは、サッカー好きの同僚捕手サルバドール・ペレスとともに、3月下旬に米国代表のキャンプに特別参加した経験を持つ。

「以前から興味があり、米代表の選手たちの情報を追いかけている。 カンザスシティでもW杯の試合が開催されるので、見に行きたい」と胸を高鳴らせる。 米国代表は前回カタール大会でベスト16。 今回はパラグアイ、オーストラリア、トルコと同じD組に入る。

フィラデルフィア・フィリーズのブライス・ハーパーは「私の心は赤、白、青のユニホームと共にある」と米国代表への愛着を笑顔で語った。 また、レッドソックスなどで活躍した元遊撃手ノマー・ガルシアパーラ氏は、元サッカー女子米国代表の名選手ミア・ハム夫人とともにW杯を楽しみにしている。

「メキシコにも家族がいるので、W杯を近くで見られるのは本当に楽しみ。 彼女の解説が面白く、『あの選手は正しい走り方をしなかった』などと指摘する」と明かした。 さらに、カブスの正遊撃手ダンズビー・スワンソンは、同じくサッカー女子米国代表FWのマロリー夫人との結婚を機にサッカーに熱中。

「彼女は完全に気合が入っており、夢中になって大会を見るだろう。 僕も楽しみだ」と語り、好きな選手としてアルゼンチン代表のリオネル・メッシ、ベルギー代表のケビン・デ・ブルイネ、スペイン代表のラミン・ヤマルを挙げた。 MLB選手たちのサッカー愛が感じられる今回のコメントは、2026年W杯への関心をさらに高めている。 一方、ジャッジは右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト入りしている。

今季59試合で打率.248、17本塁打、38打点。5月は月間5本塁打にとどまったが、今季中の復帰が見込まれ、球団は7月上旬に再検査する予定だ。 昨年12月の組み合わせ抽選会では、ジャッジ以外にもNBAのシャキール・オニール氏、NFLのトム・ブレイディ氏、NHLのウェイン・グレツキー氏がクジを引いた。 北米4大プロスポーツのスターが一堂に会した抽選会は、W杯への期待を象徴するイベントとなった





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