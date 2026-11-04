MLBサラリーキャップ新提案、ドジャースは28年に4440万ドルの削減が必要との報道

MLBの新たな提案では総年俸の上限が2億5820万ドル、下限が1億8020万ドルと示され、2028年からの導入が想定されています。ドジャースは大谷翔平ら主力の契約を抱えるなか、28年の総年俸見込みを4440万ドル削減しなければならないと報じられ、選手会は反対しています。

MLB （メジャーリーグベースボール）が新たに示した提案では、球団の総年俸に上限と下限を設ける サラリーキャップ 制度の具体的な数値が明らかになった。総年俸の上限は2億5820万ドル（約413億円）、下限は1億8020万ドル（約288億円）に設定され、各球団に1年の猶予を与えたうえで2028年からの導入が想定されている。

選手会側はこの案に反対している。ニューヨーク・ポスト電子版は、最終的にこの制度が導入された場合、ロサンゼルス・ドジャースは総年俸を大幅に削減しなければならないと指摘した。同メディアは、長期の大型契約を結ぶベテラン選手をトレードで放出する必要が出てくるという現実に、ドジャースが直面すると伝えている。

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サラリーキャップ導入案の上限と下限の仕組み

今回示された案の核心は、総年俸に上限と下限の両方を設ける点にある。上限の2億5820万ドル（約413億円）を超える球団は年俸総額を抑える必要があり、下限の1億8020万ドル（約288億円）は、総年俸がこの水準を下回らないように定められた数字として提示されている。

導入時期は2028年で、各球団には1年の猶予が与えられている。つまり、制度が決まった直後に全球団が一斉に適用されるわけではなく、準備期間を経てから実施される形になる。球団は、その間に編成や契約の見直しを進めることになる。

ドジャースの28年の総年俸見込みは、現在のところ3億260万ドル（約484億円）とされている。提案された上限が適用されれば、上限との差にあたる4440万ドル（71億円）を削減しなければならない計算になる。見込みと上限の差がそのまま削減額になるため、球団の年俸管理がどれほど厳密になるかを示す数字といえる。

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ドジャースの総年俸見込みと主力選手の契約状況

ニューヨーク・ポスト電子版によると、2028年またはそれ以降も契約が残る選手には、大谷翔平、山本由伸、ムーキー・ベッツ、ウィル・スミス、トミー・エドマン、タイラー・グラスノー、ブレーク・スネル、タナー・スコット、エドウィン・ディアスが含まれている。主力級の選手が多く名を連ねていることが、総年俸調整の難しさにつながっている。

さらに、来オフにオプトアウトの権利を行使しなければ、カイル・タッカーも対象に加わるという。オプトアウトとは、選手が契約途中で一定の条件のもとに残りの契約を解消し、市場に戻ることができる権利を指す。権利を行使するかどうかによって、ドジャースの28年の総年俸の見通しは変わってくる。

加えて、今オフにFAとなった先発右腕タリク・スクバルとの再契約も模索していると伝えられている。スクバルとの再契約が実現すれば、削らなければならない年俸はさらに増えることになる。補強と年俸削減の両立が、同球団にとって大きな課題になるとみられる。

つまりドジャースは、現有の主力契約を抱えたまま、戦力を補強する動きと総年俸の調整を同時に進める必要に迫られている。同メディアは、この状況が今オフの編成の難しさを浮き彫りにしていると伝えている。

選手会の反対姿勢と同メディアが示した問題点

選手会はこの提案に反対しており、サラリーキャップ制度の導入をめぐる労使の主張の対立が、今後の焦点になる。提案の段階では、制度の内容や導入時期がまだ変わる可能性も残っている。

ニューヨーク・ポスト電子版は、サラリーキャップ制度の導入が、戦力を補強しながら導入後を見込んだ総年俸の調整も同時に求めるという状況をもたらすと指摘した。補強を進める一方で、将来の上限に合わせて支出を抑える必要があるため、球団の判断はより難しくなる。

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同メディアは、潤沢な資金を使える球団ほど今オフに困った状況に陥るとの見方を示している。その例としてドジャースが挙げられており、資金力のある球団ほど制度の影響を強く受けるという構図が浮かび上がる。

一方で、選手会が反対する具体的な理由や、制度に対する細かな条件については、今回の報道では詳しく示されていない。そのため、現時点では提案段階の情報として受け止めることが適切である。

今後の影響と今オフの補強の行方

今回の提案が実際に導入されれば、総年俸の上限は球団の補強方針や選手の契約形態に直接影響する。ドジャースのように大型契約の選手を多く抱える球団ほど、契約の組み替えや選手の放出を含めた対応が求められる可能性がある。

ファンにとっては、主力選手が所属チームに残るかどうかが大きな関心事になる。ドジャースの大谷翔平や山本由伸、ムーキー・ベッツの契約状況がどのように整理されるかは、今後の報道で注目すべき点といえる。

今オフは、タリク・スクバルとの再契約をはじめとする補強の動きが具体化するかどうかが焦点になる。同時に、2028年の上限に向けて総年俸をどのように調整していくかも、球団の判断に大きく関わるだろう。

提案の内容は今後の労使交渉によって変わる可能性があるため、2028年からの導入の是非や具体的な運用方法について、続報を丁寧に確認することが求められる。