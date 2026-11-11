ミルウォーキー・ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が、ナショナルリーグのサイ・ヤング賞を受賞した。防御率1.80のリーグ最多勝級活躍が評価され、満票での初受賞となった。

メジャーリーグベースボール（ MLB ）機構は11日（日本時間12日）、各リーグの最優秀投手を表彰するサイ・ヤング賞の受賞者を正式に発表した。この日、 ナショナルリーグ の受賞者には、 ミルウォーキー・ブルワーズ に所属する ジェーコブ・ミジオロウスキー 投手が輝かしい栄冠を手に入れた。24歳の右腕は、球団創設以来5年ぶり4人目の受賞者として歴史に名を残すことになった。

満票受賞の歴史的快挙

ミilioロウスキー投手の受賞は、30人構成の記者による投票において、全会一致の満票という圧倒的な支持を得て実現した。これは文句なしの優勝であることを示すものであり、彼の今季における無敵の活躍が世論を完全に説得した結果である。ミilioロウスキー投手自身も、この栄誉に対して深く感謝し、チームメイトやスタッフへの謝意を表明している。球団にとっては2021年にコービン・バーンズ投手が受賞して以来の快挙であり、組織全体にとって大きな誇りとなっている。

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防御率リーグ一位の実績

ミilioロウスキー投手が今回の賞を獲得した最大の理由は、昨年から一転して見せた飛躍的な成長と、シーズン全体を通じて維持された驚異的な投球成績にある。彼は2024年にMLBデビューを果たしたが、その年の成績は5勝3敗、防御率4.36に終わった。しかし、2025年シーズンに入ると、彼は全く異なる選手へと進化を遂げた。最終的に16勝（リーグ2位）5敗という勝率の高い記録を残し、さらに防御率はリーグトップの1.80をマークした。この数字は、彼が打者に対していかに強力な圧倒力を発揮し続けていたかを物語っている。

彼の投球スタイルは、160キロを超える直球をコンスタントに投げ込む力強さと、鋭い切れ味を持つ変化球の組み合わせが特徴的である。これらの武器を駆使して、彼はシーズン中盤から終盤に至るまで、打者を圧倒し続ける投球を披露し続けた。この安定したパフォーマンスが、投票議員たちの高く評価される要因となった。特に、ホームゲームでの投球は観客を魅了するものがあり、彼の高い存在感が試合の勝敗を左右する重要な要素として機能していた。

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ポストシーズンでの継続的な勢い

レギュラーシーズンの好成績だけでなく、ポストシーズンでもその勢いを失わなかった点も、ミilioロウスキー投手の受賞を支えた重要な要素である。プレーオフでは2勝0敗、防御率1.89という素晴らしい結果を残した。これは、高压下の重要な場面でも平常心を保ち、高いレベルのピッチングを披露できる精神的な強さを示している。特にワールドシリーズ（WS）では、レイズとの対戦で第1戦に先発登板した際、同シリーズ史上最速となる103.5マイル（約166.6キロ）の初球を投げ込むなど、圧倒的な自信を見せつけた。この一連の活躍が、彼をナショナルリーグの最優秀選手として決定づけることになった。

ライバル投手との競争

この受賞に至る過程では、他の有力候補との激しい競争が報じられていたが、ミilioロウスキー投手の数字が他の追随を許さなかったことが明白である。例えば、タンパベイ・レイズに所属するシュリトラー投手も今季、33試合全てに先発し、14勝6敗、防御率リーグトップの1.95という安定した成績を残した。地区シリーズでは1勝1敗、防御率1.69という好調さを維持していたが、ポストシーズンで敗退したことが最終的な判断に影響を与えたと見られる。シュリトラー投手の活躍もまた見逃し難いものがあったが、ミilioロウスキー投手の満票という歴史的記録の前に、その光は抑えられた形となった。