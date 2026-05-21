MKグループ、韓国現地のハイヤー会社「プサントラップ」との業務提携で韓国旅行における利便性と満足度のさらなる向上を図る

MKグループは、韓国現地のハイヤー会社「プサントラップ」との業務提携によって、日本国内で親しまれている「MK」ブランドの安心感を韓国でも提供し、空港や駅から目的地まで、重い荷物を持った移動や言葉の不安を解消する快適な旅をサポートする。追加料金により、日本語対応ドライバーや日本語観光ガイドの手配も可能で、初めての韓国旅行やビジネス利用にも対応する。また、釜山市内だけでなく、慶州などの近隣都市への観光チャーターも受け付ける。MKグループは、訪日外国人観光客需要の取り込みと、日本のMKユーザーが海外渡航時にも国内同様の安心・安全なサービスを利用できるよう、海外の優良タクシー・ハイヤー会社との業務提携を進めてきた。

今回のサービス開始は、韓国現地のハイヤー会社「 プサントラップ 」との業務提携によって実現したものだ。 日本国内で親しまれている「MK」ブランドの安心感を韓国でも提供し、空港や駅から目的地まで、重い荷物を持った移動や言葉の不安を解消する快適な旅をサポートする。

追加料金により、日本語対応ドライバーや日本語観光ガイドの手配も可能で、初めての韓国旅行やビジネス利用にも対応する。 また、釜山市内だけでなく、慶州（キョンジュ）などの近隣都市への観光チャーターも受け付ける。

MKグループは、訪日外国人観光客需要の取り込みと、日本のMKユーザーが海外渡航時にも国内同様の安心・安全なサービスを利用できるよう、海外の優良タクシー・ハイヤー会社との業務提携を進めてきた。 2016年に台湾「台湾大車隊」との提携を皮切りに、2023年には「和雲行動服務」、2024年にはソウル・仁川空港を中心に高級バンによる送迎を行う「K-VAN Korea」と提携している。 今回、韓国第二の都市・釜山において「プサントラップ」と提携することで、韓国旅行における利便性と満足度のさらなる向上を目指す。

釜山エリアでは、金海空港・釜山駅と釜山市内を結ぶ送迎貸切チャーター、および釜山市内や釜山＋慶州の観光チャーターを提供する。 ソウルエリアでは既に、仁川空港・金浦空港とソウル市内を結ぶ空港送迎貸切や、水原、龍仁、統一展望台などへの観光・ビジネス向けチャーターサービスを展開している。 MKグループは全国9都市でタクシー・ハイヤー・観光バスなどを運営し、グループ従業員総数は約5000人、グループ売上高は500億円。2030年までに全車ZEV（Zero Emission Vehicle）化を掲げている





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