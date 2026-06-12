MINI柏、リテール・ネクストに移転

MINI柏はリテール・ネクストに移転し、千葉県柏市正蓮寺391-1に新しい店舗を開設しました。

リテール・ネクスト は、「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供する販売コンセプトです。 持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能紹介、顧客個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートします。

リテール・ネクストの第一店舗は、2007年に開業したMINI柏ショールームです。19年間で、柏市の新興住宅地がつくばエクスプレス（TX）沿線に広がり、同業他社が「柏の葉エリア」周辺への移転を相次いで行ったため、地域環境は大きく変化しました。 こうした背景を踏まえ、より利便性の高いロケーションへの移転を決定しました。 新店舗は千葉県柏市正蓮寺391-1に位置し、国道16号「柏IC」から車で5分、つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」から徒歩10分というアクセスの良さが特徴です。 向かいには「柏の葉T-SITE」が立地しています。

店舗内には4台を展示できるゆったりとしたショールームを備えるほか、納車の瞬間を特別に演出する「ハンド・オーバー・ラウンジ」、MINI専用の3ベイを持つ最新設備のサービス工場を併設しています。 商品との出会いからアフターサービスまで、一貫した上質なブランド体験を提供するMINI柏の営業時間は10:00～19:00、定休日は月曜日（月末を除く。 祝日の場合は翌火曜日）です





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MINI リテール・ネクスト 柏市 千葉県

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