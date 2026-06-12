Blu-ray / DVD「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN」と「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～」の詳細が公開された。2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。ヒット曲を生み出すも、メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日に‘フェーズ1完結’を宣言して活動休止期間に入る。約1年8カ月の活動休止期間を経て、2022年3月に‘フェーズ2開幕’を告げて活動を再開。2023年にリリースした楽曲『ケセラセラ』で‘日本レコード大賞’を受賞。同年に‘第74回NHK紅白歌合戦’初出場を果たす。2024年4月に発表した楽曲『ライラック』はリリースから1年を経ても配信チャートで独走し、ストリーミングの累計再生回数は6億回を突破している。同年7月に日本のバンド史上最年少となるスタジアムツアーを開催。年末にはバンド史上初の‘日本レコード大賞’連覇を果たした。2025年5月に音楽アワード『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀アーティスト賞を受賞。6月には神奈川・Kアリーナ横浜でエンタテインメントショー『CEREMONY’を開催した。7月から東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』にて、日本人アーティスト初となるコラボレーションを実施。同月にデビュー10周年ベストアルバム『10』をリリースし、アニバーサリーライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を神奈川県・山下ふ頭を行う。10月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催する。国内の楽曲ストリーミング総再生は100億回を達成。

Blu-ray / DVD 「 MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN 」と「 MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～ THE ORIGIN ～」の詳細が公開された。2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム「 Variety 」でメジャーデビュー。

ヒット曲を生み出すも、メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日に‘フェーズ1完結’を宣言して活動休止期間に入る。 約1年8カ月の活動休止期間を経て、2022年3月に‘フェーズ2開幕’を告げて活動を再開。2023年にリリースした楽曲「ケセラセラ」で‘日本レコード大賞’を受賞。 同年に‘第74回NHK紅白歌合戦’初出場を果たす。2024年4月に発表した楽曲「ライラック」はリリースから1年を経ても配信チャートで独走し、ストリーミングの累計再生回数は6億回を突破している。 同年7月に日本のバンド史上最年少となるスタジアムツアーを開催。

年末にはバンド史上初の‘日本レコード大賞’連覇を果たした。2025年5月に音楽アワード『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀アーティスト賞を受賞。6月には神奈川・Kアリーナ横浜でエンタテインメントショー『CEREMONY’を開催した。7月から東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』にて、日本人アーティスト初となるコラボレーションを実施。 同月にデビュー10周年ベストアルバム『10』をリリースし、アニバーサリーライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を神奈川県・山下ふ頭を行う。10月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催する。 国内の楽曲ストリーミング総再生は100億回を達成





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