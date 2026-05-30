MEGUMI: The Inspiration Behind Starting a Cafe in Ishikawa Prefecture and Becoming a Producer

MEGUMI, who has been running a cafe in Ishikawa Prefecture for over a decade, shares the inspiration behind her career shift to becoming a producer. She mentions that she had a mentor who encouraged her to connect with the real world through her business and suggested starting a pancake shop in Ishikawa Prefecture, as the region was set to receive a Shinkansen connection.

約10年前から石川県金沢市でカフェを経営している MEGUMI 。 そのきっかけについて、"人生の師匠がいるんです。 師匠にある日、呼び出されて、"まだまだお子さんに教えていかないといけないことがあるけど、芸能界だけだともしかしたら厳しいかもしれない。

ちゃんと世の中とつながるのに一番いいのはお商売です。 これから石川県に新幹線が通るから、石川でパンケーキ屋をおやりなさい"と言われた"と明かした。 MEGUMIは当時について、"仕事なかったんですよね。 全く、芸能の。

減っちゃってたんですよ"と回想。

"子供生んで世間もどう扱っていいか分からないフェーズ。30代とかで。 キャピキャピ若くもないし、ベテランでもない。 どの役を与えればいいのって戸惑ってらっしゃる感じもあった。 芸能で仕事ないし、他でいろんなことを勉強するタイミングなのかなって本当にいいタイミングで声をかけてもらったって感じ"と振り返った。

"本当にやって良かったですし、これやってないと今のプロデューサー業務にもつながっていない。 お金の集め方とかこういう方にこういうことお願いしたらいいなとかの筋力がつかなかっただろうなって思うので、やってよかった"と充実感いっぱいに語った





Infoseeknews / 🏆 10. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MEGUMI Cafe Ishikawa Prefecture Shinkansen Connection Pancake Shop Career Shift Producer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mega Shinnosuke's live performance at OKAMOTO'SMega Shinnosuke, a musician born in 2000 and from Fukuoka, performs at OKAMOTO'S. He is a singer, songwriter, arranger, producer, art director, and film maker. He started creating original music in autumn 2017 and released his EP 'momo' in 2018. He also provides music to various artists such as Kanjani8, King & Prince, and Seigaku High School. He will release his album 'Angelic†' in November and will be releasing the theme song for the TV anime 'Nihonbashi Hirose 12-course meal' in October 2025. He also mentioned that he is currently on hiatus due to illness.

Read more »

【DRESSY CAFE NAGOYA】6月のディスプレイドレスは「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。株式会社プラコレのプレスリリース（2026年5月28日 13時10分）【DRESSY CAFE NAGOYA】6月のディスプレイドレスは「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

Read more »

【DRESSY CAFE OSAKA】6月のディスプレイドレスは「Lulu felice × PLACOLE&DRESSY」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。株式会社プラコレのプレスリリース（2026年5月29日 10時10分）【DRESSY CAFE OSAKA】6月のディスプレイドレスは「Lulu felice × PLACOLE&DRESSY」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

Read more »

AIデータ社、量子フォーラム会員向け量子知財ワーキンググループ初回会合「Quantum Cafe #06」に参画 —AIエージェント×量子技術の社会実装をテーマに7月にフォーラム開催へ—AIデータ株式会社のプレスリリース（2026年5月29日 18時20分）AIデータ社、量子フォーラム会員向け量子知財ワーキンググループ初回会合「Quantum Cafe 06」に参画 —AIエージェント×量子技術の社会実装をテーマに7月にフォーラム開催へ—

Read more »

MEGUMI、カフェ経営のきっかけ告白「芸能界の仕事が減り」「人生の師匠」のアドバイスに感謝約10年前から石川県金沢市でカフェを経営しているMEGUMIが、そのきっかけについて明かした。人生の師匠から「石川でパンケーキ屋をおやりなさい」とアドバイスを受け、芸能の仕事が減っていたタイミングでカフェを始めたと振り返った。

Read more »