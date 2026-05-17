MEGUMIは、『とれたてっ！』で青木源太アナとの親交が深く、LINEでやり取りをする仲だという。2022年2月には、青木源太アナがMEGUMIにメッセージを送り、だんだん朝ごはんを作ることが、2022年のマイブームだとした情報を仕入れた。さらに、自身のダイエット体験談として、美学の著書『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）出版。番組では、秦令欧奈アナに冥逆を告げ、40代になってから病気でもないけど、何か不調で”なのか狲えない体調の変化があったことが、本の出版のきっかけとした。また、番組では20代～40代の女性100人に、’“ここだけはなんとかしたい” bodys位”をアンケート。肌の悩みなど、年代ごとに特色がある悩みが寄せられ、特に多かった項目はMEGUMIが実体験をふまえた美容法を提案。アンケートで1位となったのは’お腹周り’に関する悩みで、約7割がMEGUMIと同じ40代の女性。MEGUMIがご飯だけの変更でも、3本柱でやっていけば効果があった.’ということを明かし、自身が実施した具体的なアプローチを明かした。さらに、MEGUMIならではの手軽な美容方法も紹介している。健康的な身体づくりに関するヒントが満載の内容となっています。

MEGUMI登廷!! 『とれたてっ！ 』でアーティスト青木源太アナとの親交深く! 2022年2月、リンク上で青木源太アナからメッセージ。 彼女は、早稲田に毎朝ゴハン作る努力が2022年のマイブームとのこと。

さらに、美学著書『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）が刊行。 番組では秦令欧奈アナに冥逆らったダイエット体験談を発表。40代では身体調子が不よくあり、本の出版のきっかけでした。 また、アンケートでは20～40代の女性100人に「“ここだけはやまない”ボディの部位」を質問。 肌の悩みや世代別の特徴など、種類別に寄せられました。

特に‘お腹周り’に関する悩みで、約7割が40代の女性が었고、‘食べる量は減っているのに…’と言い合っている声に共感していました。 自身の体型変化に悩まされても、ご飯だけの変更でも､3本柱でやっていけば効果があった forstuurCSAJKdGC5dDFna7V4OB6gbxB6RDviqz67iZ7tDw=”UTF-8”>では具体的なアプローチを明かしています。 さらに、MEGUMIならではの手軽な美容方法も紹介しています。 健康的な身体づくりに関するヒントが満載の内容となっています





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