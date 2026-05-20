MC・天城の演じ方からアドバイスまで、ドラマ撮影現場の様子

MC・天城の演じ方から監督さんのアドバイスまで、ドラマ撮影現場の様子をレポートします。

台本を読ませていただき、テレビ業界の華やかな面と残酷な面がとてもリアルに描かれているなと思いました。 僕は人気番組のMC・天城という役なのですが、最初は今の自分の仕事に近いと感じたものの、人間性の部分はまるで重なりませんでした（いや、気付いてないだけで重なる部分もあるかもしれない……）。

天城と丸山さん演じる演出家・武藤の関係はとても複雑で難しいです。 同じ方向を向いているはずなのに、なぜかすれ違ってしまう。 見終わった後、人によって感想が真っ二つに割れるような気がします。 この素晴らしい物語を壊さないよう、とにかく監督さんのアドバイスに忠実にお芝居をしようと心掛けました。

監督さんは僕の「ジャングルパニック」というギャグが好きと言った後に、僕の役、天城の演じ方を細かく教えてくれました。 スタッフの皆さんは、シリアスな場面が多いドラマとは思えないほど明るく楽しそうに仕事をされているスペシャリストぞろいでした。 ディーン（・フジオカ）さんは近くで見ると本当に目がキレイで穏やかで、現場の雰囲気そのものでした。 瀧内（公美）さんは空き時間にずっと「はっぱ隊」を踊ってくれました（笑）。

山口（紗弥加）さんは、何に対しても笑い転げていて、まるで女子高生のようでした。 丸山さんはずっとストIIの昇龍拳をやっていたけれど、カチンコが鳴ると武藤そのものでした。 もっと現場にいたかったと思っていたら、先日「ネプリーグ」収録の際にスタジオが近くて、すぐ皆さんに会えました♡フジテレビ系 2026年5月27日（水）22:00～22:54出演：ディーン・フジオカ / 瀧内公美 / 八木勇征 / 綱啓永 / 安斉星来 / 川床明日香 / 草川拓弥 / 山口紗弥加 ほ





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