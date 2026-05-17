MCくりいむしちゅー上田晋也が田中男子誕生祝福、さらに驚く新企画！

MCくりいむしちゅー上田晋也が50代の田中氏を祝福し、さらに50代の新米パパの話題を特集していたことが分かった。田中氏はacas heaping time in month birthと答えていて、生まれたのは10時に28分だったとのこと。さらに赤ちゃんな助産師さんのおしっこが対象との認識まであった。

番組冒頭で、 MCくりいむしちゅー上田晋也 が「ビッグニュースが飛び込んできました。 この番組の柱と言ってもいい田中さん、 男子誕生 おめでとう」と田中を祝福した。 田中は"初登場なんですよ。

ありがとうございます"と話して、上田に"いつなんだっけ、誕生日？

"と問われた。 田中は"今月のアタマに生まれているんです"と答えた。 上田は"男の子なんだっけ？

"と重ねて聞いた。 田中は"男の子なんですよ。 もう、かわいくて。 もう毎日家帰って、すごい見ちゃいますね。

じーと見てたら、子どもが'え'みたいな顔で見てくる。 それが面白いからじーとみちゃう。 子どもからしら'なんだ、こいつ'と思われてる"と返していた。 番組では50代の新米パパがこの30年で3倍に増えたという話題を特集。50歳で第1子をもうけた田中に上田が"出産は立ち会えたの？

"と質問。 田中は"立ち会えまして…俺、10時半に仕事で（病院を）出なくちゃいけなくて、10時28分に生まれて、ギリギリ間に合った、って。 それで、バーンって、助産師さんって、バーンってあげてくれる"と両手を高々と頭上にあげて大声で叫んだ。 さらに"生まれたら桃太郎みたいに…そうしたら、赤ちゃんが助産師さんにおしっこかけちゃて、なんか'じゃんがじゃんが'みたいになっちゃって。

俺の息子だなぁと、そのときに思いましたね"とアンガールズの両手を広げるポーズのような展開になったと話した





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