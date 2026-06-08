MBSラジオ番組がギャラクシー賞優秀賞受賞 震災31年の対話と歌で命をつなぐ

MBSラジオの制作番組「歌と対話でつなぐ～命を受け継ぐ父親の震災31年」が第63回ギャラクシー賞のラジオ部門優秀賞を受賞した。番組では、阪神淡路大震災で亡くなった子どもを持つ米津氏が、被災地の小学校で毎年行う授業の様子を追う。-survivorである米津氏は、一方的な経験の伝達ではなく、子どもたちとの対話を通じて、命の重さや追悼の意味を共有する。また、自身の体験から生まれた楽曲「にいちゃんのランドセル」が震災を知らない若い世代によって歌われ、音楽を通じた語り継ぎが広がっている。31年にわたる米津氏の軌跡と、対話が生む人と人とのつながりを描く内容が評価された。

MBSラジオ 制作番組『歌と対話でつなぐ～命を受け継ぐ父親の震災31年』（2026年3月22日放送）が、このほど発表された放送批評懇談会「第63回（2025年度） ギャラクシー賞 」（2025年4月1日～2026年3月31日放送分）で、ラジオ部門の優秀賞を受賞した。

精道小学校では児童8人が亡くなっていて、今も震災を語り継ぐ教育に力を入れている。 米津さんは毎年、5年生と6年生に震災の授業をする。 一方的に体験を語るのでなく、子どもたちと対話しながら話を進める。

「1995年1月17日に起こったことについて何を知っていますか」という問いから始まって、漢之君と深理ちゃんの思い出のエピソードを語り、命の重さ、追悼や語り継ぎの意味など、少しずつ深い思考に入っていく。 子どもたちとの対話は、米津さんのライフワークだ。 米津さんには、震災後に生まれた子どもが2人いる。2002年生まれの凜さん（24歳）は、亡くなった兄・漢之君のランドセルを背負って小学校に通い、その物語は「にいちゃんのランドセル」という楽曲になった。

この曲を、2018年から岩手県立不来方高等学校（現在は南昌みらい高等学校）音楽部の生徒たちが歌うようになり、2025年からは兵庫県立神戸高等学校など、阪神・淡路大震災の被災地の学校でも歌われるようになった。 震災を知らない若い世代が、米津さんに出会い、音楽や対話を通じて震災に触れ、命について思考する。 米津さんは子どもたちの質問や感想から新たな気づきを得て、再び語る。

「子どもたちから学び、対話を通して人と人をつないでいきたい」と語る米津さんの31年の軌跡を伝える





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ギャラクシー賞 MBSラジオ 阪神淡路大震災 語り継ぎ 対話 音楽 学校教育

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