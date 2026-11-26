TBS系の毎日放送が政治番組で自民党などを強硬派と分類した内容がSNS上で偏向報道として批判されており、国会議員や専門家からも疑問の声が上がっている。背景にはメディア業界の構造的な疲弊や人材不足による質の低下があるとの指摘もある。

衆議院が解散され事実上の選挙戦へ突入した1月23日、TBS系の毎日放送（ MBS ）の情報番組「よんチャンTV」で放送された、自民党・日本維新の会・参政党は、「強くてこわい日本」を目指すとカテゴライズが、SNS上で「 偏向報道 」だと大炎上している。

分類のもとになった解説をした、「国会王子」こと元TBS記者でジャーナリスト、武田一顕氏（59）にも批判が殺到している。 番組内では2日連続で謝罪が行われたものの、ネット上では「放送法に抵触するのではないか」との怒りの声が止まない事態となっている。 自民党の松川るい参院議員（54）は23日、自身のX（旧ツイッター）で不快感をあらわにした。

Advertisement

「この大事な時期に、公平性を欠く報道です。 MBSに強い懸念を申し入れました。 MBS社で今後の対応を検討するとのこと。 マスコミは国民の意識に大きな影響を与えますので、より公平・公正な報道に取り組んで頂きたいと思います」 武田氏の炎上の背景にはメディア現場の構造的な問題があるとの指摘もある。