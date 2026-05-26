MARRIGETOKISHIN: THE MARRIAGE OF THE KILLER

A thrilling anime series about a skilled assassin and a master of marriage fraud who embark on a dangerous journey to find love and overcome obstacles.

数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。 その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。 その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。 裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって‘結婚’とは縁遠いものであった。

しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告。 そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。 後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らは結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。

‘――そんな提案（プロポーズ）、初めて’かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり…!? 目指すは最高の結婚…殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける‼︎作品名マリッジトキシン放送形態TVアニメスケジュール2026年4月7日（火）～カンテレ・フジテレビ系全国ネット‘火アニバル!! ’枠にてキャスト下呂ヒカル：石谷春貴城崎メイ：若山詩音姫川杏⼦：永瀬アンナ潮雫：伊瀬茉莉也嬉野シオリ：結川あさき鳴⼦弥...

嵐山の命を救うため、「獣使い」の本拠地である『DOUGOどうぶつ王国(キングダム)』へと乗り込む下呂たち。 巨大イカの襲撃や、「鳥使い」羽根沢郷太など、敵の本拠地らしく様々な障害が行く手を阻む。

‘獣使い’打倒のため目的が一致した桃壱と下呂だったが、敵の猛攻により下呂・嵐山と城崎・桃壱に分断されてしまう。 やがて羽根沢を利用して「獣使い」本家の十四男でコウモリの「獣血」道後十四郎から下呂へのメッセージが届く。 新時代の幕開けを目論む彼の計画とは——





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