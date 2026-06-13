MAJ2026の主要6部門の受賞作品発表

国内最大規模の国際音楽賞MAJ2026の主要6部門の受賞作品が発表されました。受賞作品には、Mrs． GREEN APPLE、サカナクション「怪獣」、HANA、XG「HYPNOTIZE」などが含まれます。

国内最大規模の国際音楽賞 MAJ2026 の主要6部門の受賞作品は下記の通り。 Mrs． GREEN APPLE（2年連続の受賞。 新曲「風と町」はNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌に起用されているほか、ヒット曲「ライラック」はBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数9億回を突破するなど、代表曲多数。

昨年「日本レコード大賞」では、楽曲「ダーリン」で大賞を受賞し3連覇の偉業を達成。 昨年デビュー10周年を迎え、今年1月1日から「フェース3」に突入。 今夏に1カ月ほどの休暇を設けて一時的に活動を休止することを発表している） サカナクション「怪獣」（アニメ「“チ。 －地球の運動について－”」の主題歌として昨年2月にリリース。

活動休止を経たバンドにとって3年ぶりの新曲となった。 今回のMAJでは最優秀アニメ楽曲賞も獲得） HANA（ちゃんみながプロデューサーを務めるオーディション番組をへて、25年にデビュー。 デビュー曲「ROSE」とセカンドシングルの「Blue Jeans」は累積再生数3億回を突破。

「Blue Jeans」は最優秀楽曲賞にもノミネートされた） XG「HYPNOTIZE」（自身初のフルアルバム「THE CORE － 核」のリード曲。 世界各国でヒットしている日本の楽曲をランキング化した「Japan Songs」（国／地域別チャート）で2月6～12日の週に計7カ国で首位を獲得した





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