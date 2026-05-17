MAH（Vo）、SHOW-HATE（G）、SIN（B）、GODRi（Dr）の4人による湘南レゲエパンクバンドの活動と活動歴

MAH（Vo）、SHOW-HATE（G）、SIN（B）、GODRi（Dr）の4人からなる湘南レゲエパンクバンドの活動と活動歴を紹介します。結成は2004年11月にあり、メンバーチェンジを経て2009年に現編成となる。2011年「KiLLiNG ME」のMUSIC VIDEOの視聴回数がインディーズバンドとしては異例の再生回数を記録。同曲を収録したアルバム「SEEDS OF HOPE」もスマッシュヒットを記録。2013年、ユニバーサル・ミュージックに移籍し、シングル「EViLS」でメジャーデビューを果たす。その後も着実にリリースを重ね、2015年11月には日本武道館公演も完売させた。2016年4月には4thフルアルバム「THE BEAUTiFUL PEOPLE」を発売。同アルバムのリリースツアーのグランドファイナルとして行った神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブは即日の完売となる。2017年9月には兵庫・ワールド記念ホールで対バン企画「THE EYEWALL NiGHT vol.1」を実施。12月にPlayStation4専用ソフトウェア「龍が如く 極2」のテーマ曲およびエンディング曲を収めた両A面シングル「A / The Sound Of Breath」を発表した。2019年6月には野外で5度目の開催となる主催フェス「DEAD POP FESTiVAL 2019」を開催する。

湘南で結成されたレゲエパンクバンドMAH（Vo）、SHOW-HATE（G）、SIN（B）、GODRi（Dr）の4人からなる。 結成は 2004年11月 にあり、 メンバーチェンジ を経て 2009年 に現編成となる。 2011年 「KiLLiNG ME」のMUSIC VIDEOの視聴回数がインディーズバンドとしては異例の再生回数を記録。

同曲を収録したアルバム「SEEDS OF HOPE」もスマッシュヒットを記録。2013年、ユニバーサル・ミュージックに移籍し、シングル「EViLS」でメジャーデビューを果たす。 その後も着実にリリースを重ね、2015年11月には日本武道館公演も完売させた。2016年4月には4thフルアルバム「THE BEAUTiFUL PEOPLE」を発売。

同アルバムのリリースツアーのグランドファイナルとして行った神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブは即日の完売となる。2017年9月には兵庫・ワールド記念ホールで対バン企画「THE EYEWALL NiGHT vol.1」を実施。12月にPlayStation4専用ソフトウェア「龍が如く 極2」のテーマ曲およびエンディング曲を収めた両A面シングル「A / The Sound Of Breath」を発表した。2019年6月には野外で5度目の開催となる主催フェス「DEAD POP FESTiVAL 2019」を開催する





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MAH（Vo）、SHOW-HATE（G）、SIN（B）、Godri（Dr） 湘南レゲエパンクバンド 活動 活動歴 結成 メンバーチェンジ 2004年11月 2009年 2011年 2013年 2015年11月 2016年4月 2017年9月 2019年6月 DEAD POP Festival 2019 Playstation4専用ソフトウェア「龍が如く 極2」のテーマ曲およびエンディング曲を収 ユニバーサル・ミュージック シングル「Evils」 メジャーデビュー 「Killing ME」のMUSIC VIDEOの視聴回数 「SEEDS OF HOPE」 スマッシュヒット 「THE Beautiful PEOPLE」 「THE EYEWALL Night Vol.1」 「THE SOUND OF Breath」 「Killing ME」 「SEEDS OF HOPE」 「Evils」 「THE Beautiful PEOPLE」 「THE EYEWALL Night Vol.1」 「THE SOUND OF Breath」

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