2026年のカラオケシーンを象徴する「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」（集計期間：2026年1月1日～11月15日）が発表された。楽曲総合首…

2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング発表！ 2026年のカラオケシーンを象徴する「2026年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」（集計期間：2026年1月1日～11月15日）が発表された。

楽曲総合首位に輝いたのはボーイズグループ・M! LKの「好きすぎて滅！ 」である。 さらに2位には、テレビCMでおなじみのサウンドロゴ「伯方の塩」が初登場でランクインした。

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SNSを起点に爆発的な広がりを見せた楽曲と、Vaundy「怪獣の花唄」や高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」といった往年の定番曲が共存する、2026年ならではの歌唱動向が浮き彫りとなった。 M! LK「好きすぎて滅！ 」「爆裂愛してる」で3冠達成 2026年のカラオケランキングを席巻したのはM!

LKである。

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「好きすぎて滅！ 」がカラオケ総合ランキングで1位を獲得したほか、同年リリースの「爆裂愛してる」が2026年発売曲のカラオケ総合ランキングとボーイズグループランキングでそれぞれ首位に立ち、主要3部門を制覇した。

「好きすぎて滅！ 」はミュージックビデオが自身初の1億回再生を突破するなど、SNSを起点にロングヒットを記録。 一度聴くと耳から離れないサビのフレーズとキャッチーな振り付けが支持され、TikTokを中心にダンス動画や「推し」への思いを重ねた投稿が拡散した。 ファンに限らず誰でも気軽に盛り上がれる点が、幅広い年齢層からの支持につながった形だ。 3冠達成を受け、メンバーの佐野勇斗が受賞結果を報告すると、吉田仁人は「すごすぎる！

」、曽野舜太は「とにかくもう1位だったってことですね」と歓喜。 塩﨑太智が「たくさん歌っていただいたのかな」と反響をかみしめ、山中柔太朗が「ありがとうございます！ 」と感謝を伝えた。 最後は塩﨑が「これからもM! LKの曲をたくさん歌って盛り上がってください！ 」と呼びかけた。