M!LK山中柔太朗がカンテレ・フジテレビ系で2027年1月から放送される水曜深夜ドラマ「週刊連載Fの大罪」で単独初主演を務めることが28日に分かった。

M!LK の 山中柔太朗 （24）が、2027年1月から カンテレ および フジテレビ 系の水曜午後11時枠で放送されるドラマ「 週刊連載Fの大罪 」で単独初主演を務めることが28日に確認された。これは、漫画業界の闇と罪深き心理劇を描くスパイライ・クライムサスペンス作品である。

嘘から始まる罪深きサスペンスのプロット

この物語は、漫画家になる夢を諦め、編集者・白石夢人として働く山中の演じる主人公が、担当していた国民的人気漫画家の死を隠匿し、その人物になりすまして漫画を描き続ける緊迫した展開を描く。対象となる漫画「フリーダム」は世界累計2億5000万部を突破した大ヒット作であり、その作者・鳥羽秀作の突然の命落としが事件の発端となる。

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夢人は鳥羽の死を隠ぺいすることを決断し、自ら創作を続ける選択を採る。しかし、この最初の嘘から新たな嘘や罪が連鎖的に生まれ、主人公はいつしか後戻りできない状況へと追い詰められていく。予測不能なスパイラル状の犯罪サスペンスとして、主人公の苦悩と堕落の過程が描かれる。

山中柔太朗が挑むダークな演者の心境

出演が決定した山中は、台本の高品質さと続きへの興味の強さを強調し、この役柄への強い意欲を示した。以前から挑戦したいと考えていたダークな役柄であることから、「ぜひこの役はやりたいと思った」とその喜びを率直に明かしている。一つの嘘が展開される中で、主人公がどのような選択を下していくのかを見守る楽しさを語った。

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演じる上では、主人公である白石夢人の知的属性に重点を置いている。頭の良い人間がどのような細部まで計算しているのかを想像し、自信を獲得しつつ徐々に変貌していく心境の変化を、極めて細かく表現することを目指す。複雑な心理描写が要求されるこの役は、演者としてのやりがいを感じさせる要素が満載である。

重厚なセリフと深いキャラクター造形の追求

作品内では長いセリフや、主人公の心情が激しく変化する重厚な場面が多数登場する。これらに対しても、山中は「役者としてやりがいがある」と前向きに捉えている。視聴者が主人公の運命に引き込まれるよう、その精神的な苦悩と成長過程を丁寧に演技で構築していく予定である。

2027年1月開始の同作は、水曜午後11時というタイムテーブルで放送され、視聴者の強い関心を集めることが期待される。単独初主演という大きなチャンスをつかみ、M!LKとしての活動とは異なる深みのある演技で、多くのファンやドラマ愛好家の注目を集めることになる。嘘と罪の連鎖する世界観の中で、山中柔太朗のパフォーマンスがどのように展開するか、今後の放送への期待が高まっている。