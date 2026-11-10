M!LK塩﨑、ヒートテックへの感謝を語る 下積み時代の寒さを支えた思い出

M!LKの塩﨑と齋藤が、ヒートテックへの思いを語った。「ヒートテックがあったから」キャンペーンのアニメCMと店内放送の声優を務め、生アフレコにも挑戦した。

人気ユニット M!LK の塩﨑と齋藤が、 ヒートテック への愛着を語った。塩﨑は「 ヒートテック 、愛用しているので、うれしいです！」と満面の笑みを浮かべ、会場の空気をやわらかくした。

司会から冬は1枚で過ごすのは本当かと聞かれると、塩﨑は「本当です！ おうちだけじゃない！ 年がら年中」と答えた。さらに「これ着ないと、起きられない、外に出られない」と、ヒートテックへの強い思いを訴えた。

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M!LKは、大ヒット曲「好きすぎて滅！」が「現代用語の基礎知識選 2026 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた。前年の「ビジュイイじゃん」に続き、2年連続のノミネートとなり、誰もが知る人気ユニットへと成長している。

下積み時代の寒さを支えたヒートテックの記憶

塩﨑は、M!LKの下積み時代にヒートテックに助けられたと振り返った。冬の寒い中、ショッピングモールでイベントを行うことが多かった当時の思い出を、しみじみと語っている。

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塩﨑によると、当時の衣装は破けそうなほど薄いペラペラの生地だったという。今は分厚い生地を使ってもらっているが、最初は中にヒートテックを着て体を温めていた。「温められたからこそ、頑張って今がある。たくさん、助けてもらいました」と感謝の言葉を口にした。

齋藤も「私も、そういう思い出があるので共感できます」とうなずいた。二人は初心に返ったように、瞳を輝かせていた。

ヒートテックキャンペーンのアニメCMと生アフレコ

この日、ヒートテックの「ヒートテックがあったから」キャンペーンで、塩﨑と齋藤がアニメCMと店内放送の声優を務めることが発表された。両作品は、ユーザーから寄せられた16万通のエピソードの中から選ばれた内容をもとに制作されている。

発表の場では、二人が生アフレコに挑戦した。塩﨑は年頃の娘にヒートテックを贈る父親役を演じ、齋藤は娘役を担当した。収録の緊張感を共有しながら、二人は役に向き合っていた。

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エピソードは、家族の何気ないやり取りを描いた内容だと伝えられている。ヒートテックが日常の中で身近な存在であることを、声の演技を通して伝える狙いがうかがえる。

トイ・ストーリー5の声優とパパ役への反応

塩﨑は、7月公開の米アニメ映画「トイ・ストーリー5」で日本語版の声優も務めている。今回のアフレコでパパ役を任されたことに、「僕がパパ？ パパですか？ 緊張する。どうしよ！？」と戸惑いを見せた。

それでも塩﨑は、「ちなみに、今日も着てるぞ」とアドリブを加えた。すると齋藤が「…帰って…」と即座に切り返し、会場の笑いを誘った。

齋藤の演技について、塩﨑は「反抗期が入っていた。メチャクチャ緊張しました…声を当てさせていただくということで」と振り返った。齋藤は、塩﨑のパパ役を「パパっぽかった。入ってましたね」と絶賛している。塩﨑も「ありがとうございます」と応じ、安堵の笑みを浮かべた。