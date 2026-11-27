ダンスボーカルグループM!LKの塩崎太智が、小芝風花主演TBSドラマ『焼肉の女 綾門寺赤奈』に出演。2027年1月スタート、福士蒼汰との共演も決定した。

ダンスボーカルグループ M!LK の 塩崎太智 が、 TBS 系火曜ドラマ『 焼肉の女 綾門寺赤奈 』への出演が28日に発表された。本作品は2027年1月スタートで、毎週火曜夜10時00分から10時57分まで放送される予定である。主人公の 綾門寺赤奈 を演じる 小芝風花 と、共演者の 福士蒼汰 とのトリオ構成が注目されている。

塩崎太智の役柄と物語の核心

塩崎太智は、主人公・綾門寺赤奈（小芝風花）に長年寄り添う優しい彼氏である山本永成を演じる。31歳の焼肉店店員・赤奈は焼肉好きで、「男性を肉の部位に例える」という癖を持っている。同棲中の彼氏の浮気を機に"幸せ迷子"となった彼女が、一癖も二癖もある男性たちとの恋に奮闘しながら本当の幸せを探し求めていく物語である。

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白崎玲との関係性と物語の展開

物語の核心には、毒舌家・白崎玲（福士蒼汰）との関わりがある。白崎は赤奈の前に突然現れ、辛口の恋愛指南を繰り広げながらも、恋に傷ついた赤奈の背中を押していく男である。塩崎太智が演じる山本は、赤奈にとって最初に頼んで、そこから何枚も食べられる安心感抜群の「タン塩」のような存在として描かれる。持ち前の面倒見の良さが仇となり、ある事態を引き起こす展開も示唆されている。

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キャラクターの背景と人間関係

山本永成は、派遣社員時代に度々上司から叱責されていた赤奈を助けてくれた過去を持つ。同棲して早6年、いつも赤奈の味方で優しく支えてくれているが、恋人を超えて親友のような関係性になりつつある。不器用ながら真っ直ぐに突き進むヒロインの姿と、彼らの間に流れる複雑な感情が、恋と焼肉に命を懸ける爆速ラブコメディとして描かれる。福士蒼汰演じる白崎の存在は、この安定した関係性に新たな風を吹き込む役割を果たすだろう。

作品の世界的価値と期待の方向性

本作品は、日本の焼肉文化を背景にしたユニークなラブストーリーとして、国内外の視聴者を引きつける要素を持っている。塩崎太智の演技力と、小芝風花、福士蒼汰との化学反応が、2027年1月からの放送でどのように展開するかは大きな楽しみである。3人のキャストが織りなす人間模様に、多くのファンが注目している。今後の放送予定や詳細なストーリー展開にも目が離せない。