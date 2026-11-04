M!LKがTeddyLoidとタイアップ爆裂愛しすぎて滅！

M!LKがTeddyLoid制作による新曲爆裂愛しすぎて滅！を配信。佐野太陽氏は日経トレンディ今年の顔に選ばれ、結成13年の歩みを振り返る。

J-POPグループの M!LK が、11月1日から9日にかけて『イイみるくの日』週間として連続コンテンツを公開している。この期間中に3日に配信された新曲 爆裂愛しすぎて滅！ は、TeddyLoid氏によるリミックスバージョンであり、SNS上で大きな話題を集めている。

TeddyLoidが制作した爆裂愛しすぎて滅！の特徴

Adoさんの踊や唱などの楽曲で知られるTeddyLoid氏が手がけた今回の楽曲は、振り切ったテンションと爆発的なエネルギーが特徴だ。SNS上では、忙しい人のための爆裂と滅や、どっちもの良いとこ取りといった声が多く寄せられ、高評価を得ている。

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告知のポストには、3日17時時点で7.6万のいいねがつくなど、ネット上で急速に拡散されている。M!LKの活動における新たなエネルギー源となり、ファンだけでなく一般層にもそのインパクトが伝わっている状況だ。

佐野太陽氏が日経トレンディ今年の顔に選出

M!LKは日経トレンディが発表する今年の音に選出され、佐野太陽氏も今年の顔に選ばれた。3日に行われた日経トレンディ2026年ヒット商品＆2027年ヒット予測発表会に佐野氏が出席し、その受賞の喜びを語った。

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佐野氏は、今年1年で色々な方にM!LKという名前を知っていただけたと明かす。好きすぎて滅！だったり爆裂愛してるだったり、たくさんの曲を皆様に愛していただけたことへの感謝を表している。M!LKという名前が広く認知されたことで、グループ全体の存在感が向上したことを示している。

結成13年の歩みと来年への展望

佐野氏は、道を歩いていると曲が流れてきたり、小学生などが滅！と言ってくれる光景にも触れた。これらの具体的な反応から、M!LKの楽曲が日常生活や若い世代の中に根付いていることを実感しているようだ。これらを通じて、メンバー全員で歩んできた道のりとその成果を再確認する機会となった。

M!LKは11月で結成13年目を迎えるが、メンバー5人でずっと話し合いながら頑張ってきたことが良かったと感じたと語る。この1年は、過去の成功を振り返るとともに、新たなファン層の開拓という大きな成果を上げた年でもあった。今後もこの勢いを維持し、さらに活動の幅を広げていく計画である。

今後のM!LKの活動スケジュールと予想

『イイみるくの日』週間は11月9日まで継続しており、連日新しいコンテンツが公開される予定だ。この期間を通じて、爆裂愛しすぎて滅！をはじめとするM!LKの魅力がより多くの人に届くことが期待される。また、佐野太陽氏の受賞を機に、グループ全体のメディア露出が増加する可能性が高い。

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M!LKは今後、音楽活動だけでなく、メディアでの登場機会も増える見込みだ。TeddyLoid氏とのコラボレーションが新たなブームを巻き起こすかどうか注目される。結成13年というベテラングループとして、次世代へのバトンタッチや新境地の開拓に期待が集まっている。来年もM!LKの動きから目が離せない状況が続く。