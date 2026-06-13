M!LKがMAJ2026で5冠受賞「イイじゃん」「好きすぎて滅！」の世界的ヒットで評価

ダンスボーカルグループM!LKが、音楽業界5団体が設立する国際音楽アワード「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞など5つの賞を受賞。リード曲「イイじゃん」と「好きすぎて滅！」がSNSで数十億再生の大ヒットを記録し、授賞式ではファンへの感謝と世界への野望を語った。

2014年11月に結成された日本のダンスボーカルグループM! LKは、 佐野勇斗 、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、 吉田仁人 の5人で構成される。

グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という願いが込められており、多彩な表現を目指す姿勢が表れている。2015年3月、インディーズシングル「コーヒーが飲めません」でCDデビュー。2017年にはユニバーサルJと契約し、メジャーデビューを視野に活動を本格化。2021年11月、ビクターエンタテインメントよりメジャーデビューシングル「Ribbon」をリリース。2024年10月にはシングル「エビバディグッジョブ！ 」を発表し、同年11月より結成10周年イヤーに突入、初のアリーナツアーを開催した。2025年3月にリリースしたメジャー2ndアルバム「M!

X」のリード曲「イイじゃん」は、SNSでの総再生数27億回を突破する大ヒットを記録。 この楽曲で年末の「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たした。 さらに、2025年10月に配信リリースした「好きすぎて滅！ 」もSNS総再生数30億回、ストリーミング累計再生数1億回突破のロングヒットを記録中。2026年2月には両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！

」をリリースし、人気を不動のものにしている。

「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」は、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会という音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際的な音楽アワードである。 「世界とつながり、音楽の未来を灯す。 」というコンセプトの下、2025年5月に初回の授賞式が開催され、2026年の第二届（MAJ2026）では規模を拡大し、計78部門が用意された。

ノミネート作品とアーティストを対象とした最終投票を経て、最優秀賞が決定される。 このMAJ2026において、M! LKは最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞、最優秀バイラル楽曲賞、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP POWERED BY DAM & JOYSOUND、ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 POWERED BY 家族アルバム みてねという5つの賞を受賞した。

これらの賞は、ボーイズアイドルカルチャー部門での実績、SNSで広がるバイラル楽曲としての影響力、カラオケでの人気、そして家族層に支持される楽曲としての側面を包括的に評価された結果である。 受賞について、リーダーの佐野勇斗は「5つの賞をいただいたんですが、正直こんなに多くの賞をいただけるとは思っていなくて。 授賞式で『M! LK』と呼ばれて一番に浮かんできたのはみ！

るきーず（M! LKファンの呼称）。12年活動してきて、み！ るきーずがいなかったらここまでまったく来れていないので、真っ先にみ！ るきーずのことが浮かびました」とファンへの感謝を述べた。

吉田仁人は、日本の音楽を世界に発信するMAJへの出演について「僕自身もたくさんの音楽に元気をもらいます。 日本の音楽を世界に発信するのは素晴らしいと思うし、僕たちは日本を元気にしたいと思って活動しているので、まずは日本、そしていつかは世界を元気にと思っているので、よりその気持ちが高まりました」と語り、今後の目標と国際展開への意欲を示した。 M!

LKは、デビューから12年目を迎え、SNS時代の音楽シーンにおいて圧倒的な再生数を記録する楽曲を生み出し、MAJという国際的な舞台で複数部門の最優秀賞を受賞するなど、日本のポップカルチャーを代表する存在へと成長を遂げている





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

M!LK MUSIC AWARDS JAPAN MAJ2026 イイじゃん 好きすぎて滅！ 佐野勇斗 吉田仁人 最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞 SNS再生数 10周年

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MAJ2026「カラオケ特別賞」最終結果発表【J-Pop部門】M!LK「好きすぎて滅！」【演歌・歌謡曲部門】水森かおり「大阪恋しずく」株式会社エクシングのプレスリリース（2026年6月13日 16時00分）MAJ2026「カラオケ特別賞」最終結果発表【J-Pop部門】M!LK「好きすぎて滅！」【演歌・歌謡曲部門】水森かおり「大阪恋しずく」

Read more »

MAJ2026「カラオケ特別賞」最終結果発表株式会社第一興商のプレスリリース（2026年6月13日 16時00分）MAJ2026「カラオケ特別賞」最終結果発表

Read more »

【MAJ2026】Mrs. GREEN APPLE、レッドカーペットにサプライズ登場 会場どよめき国内最大規模の国際音楽賞『MUSICAWARDSJAPAN2026』のRedCarpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTAARENATOKYOで開催され、Mrs.GREENAPP...

Read more »

【MAJ2026】King ＆ Prince、レッドカーペット登場で歓声 高橋海人「ワクワクしています」国内最大規模の国際音楽賞『MUSICAWARDSJAPAN2026』のRedCarpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTAARENATOKYOで開催され、King＆Princeが...

Read more »

【MAJ2026】藤井 風、衣装のポイントは“Sustainable” 記者に投げキスの神対応も国内最大規模の国際音楽賞『MUSICAWARDSJAPAN2026』のRedCarpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTAARENATOKYOで開催され、レッドカーペットにシンガ...

Read more »

【MAJ2026】サカナクション山口一郎「M!LKとちょっと仲良くなれました」国内最大規模の国際音楽賞『MUSICAWARDSJAPAN2026』のPremiereCeremonyが13日、東京・TOYOTAARENATOKYOで開催され、サカナクションがレッドカーペットに登場...

Read more »