M社、C社からのサイバーセキュリティ強化要請に3カ月で★3評価を取得 実効性に乏しい形式的対応の実態

主要取引先C社から3カ月以内の★3評価取得を要求されたM社。セキュリティ専門部署のない中小企業が、期限に追われて形式的な対策で評価を取得する過程と、その背後に潜むリスクを浮き彫りにする。

2027年の夏頃、製造業の サプライチェーン を狙うサイバー攻撃の脅威が深刻化する中、M社は主要取引先のC社から サイバーセキュリティ 対策の強化を要請された。 C社は サプライチェーン 全体のリスク管理の一環として、取引先に対して一定のセキュリティ水準を求める方針を打ち出しており、M社に対しては「3カ月以内に★3評価を取得してほしい」と具体的な期限を設けて要求した。

★3評価は基礎的なセキュリティ対策が整っていることを示す等級で、多くの企業が目指す水準である。 しかし当時のM社にはITやセキュリティを専門的に担当する部署や人員がおらず、それらの業務は総務部が兼務していた。 M社にとってC社は重要な取引先であり、社長はこの要求を必ず達成しなければならないと判断。 総務部に対して「早急に」取得作業を進めるよう指示を出した。

これを受けて総務部は、短い期間で要件を満たすべく対策の強化に乗り出した。 まず、これまで未策定だった社内ルールを新たに設け、各部署への周知を図った。 さらに、部署ごとにバラバラだったセキュリティ運用を統一するための指示を出し、チェックシート上の項目を「実施済み」として埋めていく作業を進めた。 時間的猶余がなかったため、実質的な対策の定着や運用改善よりも、書類上の対応が優先された。

その後、外部のセキュリティコンサルタントによる確認が行われ、M社総務部の担当者がチェックシートの内容について説明した。 コンサルタントはいくつかの項目について具体的な実施方法や維持状況を口頭で質問したが、担当者は「甘めに」回答することでその場を切り抜けた。 こうして何とか★3評価を取得したM社だったが、その対策は形式的なものにとどまり、真のセキュリティ耐性が向上したとは言い難い状況であった。 この事例は、サプライチェーンにおけるセキュリティ要求が増加する中、中小企業が期限に追われて表面的な対応に追いやられる危険性を示している。

短期的な評価取得を目的とした対策では、実際の攻撃への備えとしては不十分であり、継続的な運用と組織的な取り組みが不可欠である





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サイバーセキュリティ サプライチェーン 中小企業 評価取得 形式的対応

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