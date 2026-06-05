Mリーグ渋川難波選手、報道を受け謝罪と退団申し出を公式表明

Mリーグ所属の渋川難波選手が週刊誌報道を受け、不適切行動を認め謝罪すると同時にチームへ退団の意向を示した。公式声明では、本人の反省と今後の処遇について関係各所と協議する旨が明らかにされた。

Mリーグ に所属する 渋川難波 選手が、近々週刊誌に掲載されると見られる報道に対し、公式に謝罪と今後の処遇について声明を発表した。 チームの公式ウェブサイトでは、まず「この度、弊チーム所属の 渋川難波 選手に関する報道が近日中になされる旨の連絡がございました」と記し、続いて「本人に事実関係を確認したところ、報道内容に自身の不適切な行動が含まれていることを認め、深く反省している旨の報告を受けております」と報告した。

さらに、渋川選手からは「退団の申し出がございました」との旨も伝えられ、チームは「関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」と今後の対応方針を示した。 文書は「謝罪とご報告」という見出しのもと、渋川選手本人の声明文が掲載された。

「この度は、私のプロ選手として、また一人の人間としての著しく自覚を欠いた行動により、ファンの皆様、関係者の皆様、そしてMリーグを愛するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と深い反省の意を表した上で、週刊誌が報道する予定の内容について「私が不適切な行動をとった事実が含まれております」と認め、「これまで私を信頼し、応援してくださった皆様の期待を裏切るような真似をしてしまい、自らの未熟さと不徳を深く恥じ、猛省しております」と続けた。 さらに、私生活における影響についても触れ、「妻には多大なる苦痛とショックを与えてしまったにもかかわらず、妻は『今回は離婚をしないでおく、ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう』と言ってくれました。

感謝しかありません」と妻への感謝の言葉を述べた。 最後に、渋川選手は「この自粛期間中、自らの行動を徹底的に見つめ直し、失った信頼を少しでも回復できるよう、一から責任ある行動を尽くしてまいります。 関係者の皆様、ならびに応援してくださる皆様、重ねて心よりお詫び申し上げます。 本当に申し訳ございませんでした」と今後の姿勢を明確にした。

また、チームは「渋川選手の申し出、処遇については関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」とし、退団の可能性や復帰の条件については今後の協議結果に委ねる旨を表明した。 この一連の声明は、プロスポーツ選手としての倫理と社会的責任が問われる中で、本人と所属チームがどのように危機管理を行うかという点でも注目を集めている





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