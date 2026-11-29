My Alarm株式会社は、AIを活用したフォーム営業自動化ツール「Lead Dynamics」で、関心を示した会社を一覧にする「インテントリスト」を年契約プランで提供開始しました。

My Alarm 株式会社（本社：東京都渋谷区）は、AIを活用したフォーム営業自動化ツール「 Lead Dynamics （リードダイナミクス）」を通じて、関心を示した企業を一覧表示する「インテントリスト」の提供を2026年11月に開始しました。この新機能は年契約のプランに含まれており、B2B営業現場におけるリード管理の効率化を支援することを目的としています。 My Alarm は、顧客のデジタルフットプリントを可視化することで、営業担当者がより的確なアクションを起こせる環境を整备します。

インテントデータ販売会社6senseの調査結果

My Alarmが提供を開始したインテントリストの背景には、インテントデータ販売会社の6senseが2025年11月12日に公表した調査データがあります。この調査は北米、欧州、アジア太平洋地域の買い手約4,000人に行われたもので、B2Bの買い手が初めて営業担当者に連絡する時点は、購買検討プロセスの61%の地点にまで達していることが明らかになりました。この数値は、前回の調査結果である69%と比較して、より早期段階で連絡が行われる傾向を示しています。さらに、6senseが2026年11月2日に公開した分析「The Never-ending Journey」では、買い手が自分のほうから営業に連絡する割合が79%に上ることが示唆されています。My Alarmはこの6senseのデータを基に、インテントリストの設計や機能の有用性を補強しています。

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インテントリストの仕組みと可視化機能

Lead Dynamicsにおけるインテントリストは、送信したメッセージのURLクリック、ウェブサイトへの再訪問、問い合わせフォームへの入力、商談予約のクリックといった行動を、会社ごとに記録するシグナルとして捉えます。これらのデータに基づき、各企業に対する関心度を「高」「中」「低」の3段階で表示します。一覧画面には企業名、連絡先情報、検出されたシグナルの種類、クリック回数、最後に検知した日時、そして関心度が一覧で表示され、検知の推移はグラフでも確認可能です。My Alarmは、これらの小さなデジタルな動きを会社単位で残すことで、営業担当者がその日に連絡するべき優先順位を選べるようにする役割を果たします。

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営業プロセスへの具体的な影響と運用方法

この新機能により、営業担当者は関心度が高い企業に対して優先的に電話やメールでコンタクトを取るようになり、まだ動きのない企業に対しては次のメッセージ送信などで接点を作る順序で動くことができます。6senseの報告書によると、売り手からの一方的な連絡は買い手によって無視される傾向があり、買い手の79%が能動的に営業に接触していたという結果も出ています。したがって、My Alarmのインテントリストは、受動的なアプローチではなく、買い手の興味を示すシグナルに反応した能動的な営業活動を促進するツールとして機能します。営業担当者は、Lead Dynamicsを通じて、送った相手の小さな動きを会社ごとに追跡し、データに基づいた意思決定を行うことで、コンバージョン効率の向上を目指します。

AIを活用した営業自動化の進化

My Alarmが提供するLead Dynamicsは、単なるリスト表示だけでなく、AIを活用したフォーム営業の自動化を組み込んだプラットフォームです。インテントリストの提供開始により、顧客の関心をリアルタイムで捉え、最適なタイミングでアプローチを行うことが可能になりました。これは、従来の不特定多数へのメール送信や電話営業とは異なり、顧客が既に一定の検討段階にあることを前提としたアプローチです。6senseの調査で示されたように、買い手が連絡する時期が早期化している現状において、このようなデータドリブンな営業手法はますます重要になっています。My Alarmは、このインテントリスト機能を通じて、B2B企業の営業効率を高め、収益成長を支援するソリューションを提供し続けます。