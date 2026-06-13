Mrs. GREEN APPLEが初代ファンダム特別賞受賞！LINE MUSIC & Yahoo!検索が選ぶ「Best Fandom Artist」

LINE MUSICとYahoo!検索が連携し、ファンダムの熱量を測定する新賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」をMUSIC AWARDS JAPANに新設。初代受賞者はMrs. GREEN APPLEに決定。再生数と検索数を基に選出された。

LINEヤフー株式会社と LINE MUSIC 株式会社（以下、 LINE MUSIC ）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「 MUSIC AWARDS JAPAN 」において、プライズパートナーとして新設したファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!

検索」の初代受賞アーティストがMrs. GREEN APPLEに決定したことを発表しました。 この賞は、音楽ファンの日常の「聴く」「調べる」という行動を可視化し、ファンダムの熱量を測定する新しい試みです。 LINE MUSICアプリでの楽曲再生数とYahoo!

検索でのアーティスト名検索数を独自の算出方法でポイント化し、その合計が最も高かったアーティストを選出しました。 Mrs. GREEN APPLEは、圧倒的な再生数と検索数を記録し、見事初代受賞アーティストの座を獲得しました。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は東京・TOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール（TOKYO DREAM PARK）で開催され、多くの音楽ファンと関係者が集まりました。 本賞は、ファンダムの力を称えることを目的としており、受賞アーティストには特別なトロフィーが贈られました。 Mrs. GREEN APPLEのメンバーは、「音楽ファンの皆さんと一緒に作り上げた賞であり、本当に嬉しいです。 これからもファンの皆さんと共に成長していきたいです」とコメントしています。

CEIPAの代表理事も、「この賞が音楽業界に新たな価値を提供し、アーティストとファンの絆をさらに深めることを期待しています」と述べました。 LINE MUSICは、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の楽曲を提供する国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。 MV視聴やカラオケ機能など、多彩な楽しみ方が可能で、LINEとの連携により、プロフィール設定やスタンプ利用などの特典も用意されています。 Yahoo!

検索は、日本最大級の検索エンジンとして、アーティスト情報を瞬時に提供します。 今回の受賞者選出では、LINE MUSICの再生データとYahoo! 検索の検索データを組み合わせることで、ファンダムの熱量をより正確に反映できました。 今後もLINE MUSICとYahoo!

検索は、音楽ファンの行動を活かした新たな賞の創設や、ファンダムの活性化に貢献していく予定です





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