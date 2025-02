Moving Inn：移動するホテルで体感する、新しい贅沢な旅

Moving Innは、移動するホテルという独自のコンセプトで、日本各地の手つかずの自然と共生する旅を提案している。車による機動力を活かし、旅行ガイドに載らないような秘境や絶景を探求する旅を創り出し、訪れる人に最高の瞬間を最高の場所で味わえる体験を提供している。

Moving Inn が考える「 贅沢な旅 」とは、豪華な設備で高価なモノを消費する物理的な豊かさを体験することではなく、刻一刻と変わる大自然の美しい景観や、自然の奥深く分け入った先にある絶景を探し求め「最高の瞬間を最高の場所で」ダイレクトに味わう原始的な体験をすることと捉えています。 そのための手段として、ブランド名の由来でもある、”移動する(=Moving) ホテル(=Inn)” の着想に至りました。 「 Moving Inn 」は、キャンピング仕様にカスタムしたランドクルーザーやハイエースのレンタルサービスと、旅行ガイドに載らない地域ならではの魅力を紹介するコンシェルジュサービスを合わせたプロジェクトとして、2019年11月北海道・十勝エリアでスタート。車の機動力を活かした「 移動するホテル 」だからこそアプローチできる、これまで味わえなかった絶景や、その瞬間しか味わえない体験を提案します。電柱の途切れた先、日本中に存在する手つかずの自然を巡りながら、自然との共生を快適な過ごし方で実現していくことを目指します。 2023年春より運営を開始した「 Moving Inn Tokachi

北の森」は、北海道・十勝に広がる2万坪の原生林内にたった4区画のみ展開する宿泊施設です。手つかずの自然が広がる森の奥深く、建物が建てられないほどの大自然の絶景を独り占めしながら自然と共生する醍醐味を快適に味わえる、”新しい旅のカタチ” を提案します





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

移動するホテル Moving Inn 贅沢な旅 自然体験 秘境探訪

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Co-op引っ越しゲーム『Moving Out』、ドタバタお料理アクションゲーム『Overcooked!王国のフルコース』が新価格版で再登場!2025年4月24日発売予定!2025年1月23日から予約受付開始Game Source Entertainment(香港、以下 GSE)は、SMG Studio&DevM Gamesが開発した、引っ越しがテーマのシミュレーションゲーム『Moving Out 新価格...

続きを読む »

ZEROBASEONEがK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Fridayにコメントゲスト出演!韓国の9人組ボーイズグループZEROBASEONEが、K-POPファンの投票で決まる日本国内初のチャート番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」にコメントゲストとして出演しました。\番組では最新アルバム『PRESENT』やテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマを含む楽曲について語りました。また、年末の思い出や名古屋で食べたひつまぶしについても話しました。\さらに、2024年の年間チャート「K-STAR OF THE YEAR 2024」で、NEXZの「Keep on Moving (Korean Ver.)」が「Best Rookie Song」部門で1位に輝いたことを発表しました。

続きを読む »

ZEROBASEONEがK-STAR CHART presents POP-K TOP10 Fridayにコメントゲスト出演!韓国の9人組ボーイズグループZEROBASEONEが、K-POPファンの投票で決まる日本国内初のチャート番組「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」にコメントゲストとして出演しました。\番組では最新アルバム『PRESENT』やテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマを含む楽曲について語りました。また、年末の思い出や名古屋で食べたひつまぶしについても話しました。\さらに、2024年の年間チャート「K-STAR OF THE YEAR 2024」で、NEXZの「Keep on Moving (Korean Ver.)」が「Best Rookie Song」部門で1位に輝いたことを発表しました。

続きを読む »

Co-op引っ越しゲーム『Moving Out』、ドタバタお料理アクションゲーム『Overcooked!王国のフルコース』が新価格版で再登場!2025年4月24日発売予定!2025年1月23日から予約受付開始Game Source Entertainment(香港、以下 GSE)は、SMG Studio&DevM Gamesが開発した、引っ越しがテーマのシミュレーションゲーム『Moving Out 新価格...

続きを読む »

北海道・十勝に移動するホテル「Moving Inn Tokachi 北の森」開業北海道・十勝に、トレーラーを組み合わせたユニークな宿泊施設「Moving Inn Tokachi 北の森」がオープンしました。自然と一体になれるプライベート空間で、読書やコーヒーを楽しみながら、五感を満たす森の静寂を体験できます。

続きを読む »

富士山の絶景が望める「HOTEL COONEL INN」客室に小型冷蔵庫「冷庫さん」 導入富士山の絶景が望める「HOTEL COONEL INN」客室に小型冷蔵庫「冷庫さん」 導入 株式会社ACROVEのプレスリリース

続きを読む »