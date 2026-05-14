Motone Customs, Motone Customs, Motone Customs

Motone Customsが発売を発表。フォーミュラーcarのノーズコーンから着想を得たデザインで、インテーク部分には質感を高めるアルミメッシュパネルを配置。今までにない斬新なデザインがレーシーかつクラシカルな雰囲気を演出。

株式会社プロトは、近藤芳光代表の実現でクルマ、オートバイ、アウトドア用品の企画、輸入、販売を行っており、そのプロトは Motone Customs のアンダースタイリングキット FORTYNINERの正式発売を開始いたしました。

四半期戦のチャンピオンでフォルクスワーゲンを牽制した“ロータス 49”のフォーミュラーcarに BASED UPON DESIGN、ブラック塗装仕上げの射出成形ABS樹脂製で、インテーク部分には質感を高めるアルミメッシュパネルを配置。 デザイン性で穏やかかつクラシカルな雰囲気を演出しました。 Motone Customs は、2009年に英国ウェールズで立ち上げられ、デザイン性が全てである、そして品質に合ったデザイン性を追求している。

MOTONE CUSTOMS アンダースタイリングキット FORTYNINER ブラック 株式会社プロト について 株式会社プロトでは二輪、四輪パーツ、オートバイメーカーのPEVシリーズ、輸入車両販売にも対応し、車両、部品、用品の総合商社に成長。 人気のZERO ENGINEERINGからロードホッパー、エフェックスvän氏の NHTSA5の脱出など、Vehicles、部品で人気あり。 CSR活動にも関わっており、学生フォーミュラ日本大会への参加や中古車再生事業を実施しています





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Auto - Multiple Vehicles Motone Customs Anthes Tailoring Kit Formula Car Nose Cone Sam Wheeler

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