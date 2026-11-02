MomentumStudioがNFCグッズ事業を譲受し販促施策を強化

MomentumStudioはWorld Business SupplyのNFCグッズ事業を譲受。製作力と提案力を統合し、顧客接点を生む販促施策への提供を強化します。

MomentumStudio株式会社は、株式会社ワールドビジネスサプライが展開するNFCチップを活用したグッズ制作事業の譲受を発表しました。本社を東京都港区に置くMomentumStudioの 小柳孝一 代表取締役は、この取引により企業の販促活動における新体制を整備します。相手側のワールドビジネスサプライは千葉県船橋市に本社を構え、 田久保万里夫 代表者が事業を率いています。

NFC技術を活用した実証済みの製作実績

ワールドビジネスサプライは2024年にNFCグッズの製作事業を開始し、厚さ0.3mmほどのNFCチップをキーホルダーやアクリルスタンドなどの製品に内蔵する手法を確立してきました。スマートフォンをかざすだけで、動画やWebコンテンツへと誘導できるこの仕様は、幅広い業界での実績を積み重ねています。例えば、アーティストのライブグッズから大手飲料メーカーのキャンペーン、さらには家電量販店の店頭販促まで対応可能です。

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具体的な製作実績としては、EVEカセットテープのキーホルダーが累計約35,000個に達しています。また、ブシロードミュージック様のNFCノベルティカードや、コカ・コーラとSpotifyがコラボレーションしたイベントで使用されたステッカーも含まれます。さらに、レグザの店頭キャンペーンで配布されたポップは約4,500枚に上ります。

製作力と提案力の統合によるビジネスモデル転換

MomentumStudioはこれまでBtoBセールのマーケティング支援を中心に、企業の販促や営業活動に伴走してきました。しかし、今回モノづくり事業を強化することで、単なる「売る」支援から「つくる」現場を持つ体制へと移行します。グッズの製作力と販促の提案力を組み合わせることで、NFCグッズを単なるノベルティではなく、顧客との接点を生み続ける販促施策として提案できるようになります。

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両社の強みの相乗効果を見込み、この事業譲受に至ったとMomentumStudioは説明しています。これにより、企画から製作、販売促進までを一気通貫で担える体制が整いました。お客様の挑戦をより近くで応援し、コンテンツ製作としてNFCに書き込む動画、音声、Webページ、アプリ等の製作まで一括対応する仕組みを構築します。

展示会での初披露と今後の展開計画

譲受した事業はMomentumStudioが引き継ぎ、既存のお客様への対応も継続いたします。今後はモノ作り領域への本格的な挑戦を推進します。2026年11月4日から6日にかけて幕張メッセで開催される「DX総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 2026 秋 東京」において、譲受後初の展示が行われます。

同展示会は特設エリア「JAPAN FUTURE GATE」にて実施され、譲受後のNFCグッズの実物が披露されます。来場者はその場でタッチ体験を行うことができ、技術の利便性を直接確認できます。ワールドビジネスサプライの既存拠点である千葉県船橋市薬円台4-12-18のDAIYU薬園台ビル2Fは、引き続き事業の基盤として機能します。