ModRetro M64: FPGAで再現したNINTENDO64のGPUとPSRAM搭載

ModRetro M64は，NINTENDO64が搭載していたCPU「NEC VR4300」（MIPS R4000系）と，Silicon Graphicsが設計した大規模カスタムLSI，すなわちGPUにあたる"Reality Co-Processor"（RCP）の両方を，FPGAで再現した。PSRAMは実体がDRAMのため，メモリ帯域幅はSRAMに遠く及ばない。ただしアクセス遅延のばらつきを平均化できる利点がある。NINTENDO64のGPUはアクセス遅延のばらつきに弱く，これが生じると性能が大きく落ちる特性があった。そのためModRetro M64では，PSRAMを採用したようだ。ModRetro M64は，前面に実機のNINTENDO64と同じ形状のゲームパッド端子を4基備える。当時のNINTENDO64用ゲームパッドを，そのまま接続して使えるようにするためだ。また，純正ゲームパッドに装着して使う"振動パック"（Rumble Pak）や"コントローラパック"，ゲームボーイ／ゲームボーイカラーのカートリッジを動作させるアダプタ"64GBパック"（Transfer Pak）も，ModRetro M64で利用できるという。凝った作りだ。当時このゲームパッドに親しんだファンには，パッド単体でも魅力的に映るだろう。オリジナルのNINTENDO64より優れている点もある。HDMI出力端子を備え，4K解像度での出力が可能なことだ。ちなみにNINTENDO64では，640×480ピクセルは一部の2Dゲームにしか使われず，多くの3Dゲームは256×224や320×240ピクセル程度で描画していた。ModRetro M64は，液晶や有機ELといった固定画素パネルでも，ブラウン管風の表示を再現するモードを複数備える。レトロゲーム復刻版でおなじみの"疑似スキャンライン"表示はもちろん，ブラウン管のサブピクセル配置を4K解像度で再現する"リアルブラウン管"モードも搭載していた。ブラウン管のサブピクセル構造には複数の方式があるが，筆者には，三洋電機や日本電気が採用していた"スロットマスク"を再現しているように見えた。当時のブラウン管表示を最新技術で再現する試みは興味深い。気になるModRetro M64の性能だが，AMDの担当者によれば"実機のNINTENDO64とまったく同じ"だという。実際の動作検証でも，実機でフレームレートが落ちるシーンでは，ModRetro M64でも同様の傾向が見られた。とはいえModRetro M64には，実機と比較して速い部分と遅い部分があるという。それが原因なのか，マイナーなタイトルでは動作に不具合が出ることもあるそうだ。提供時期は未定だが，将来的にはオーバークロックモードの実装も計画しているようだ。NINTENDO64では平均20fpsだった"スターフォックス64"が30fpsで動けば，マニアからは好評を得られそうだ。ModRetro M64の発売に合わせ，THROWBACKから"Extreme-G"（1997年）と"Extreme-G2"（1998年）の2作品を1本にまとめたカートリッジ"ModRetro M64"を発売する予定だ。

ModRetro M64は， NINTENDO64 が搭載していたCPU「NEC VR4300」（MIPS R4000系）と，Silicon Graphicsが設計した大規模カスタムLSI，すなわち GPU にあたる"Reality Co-Processor"（RCP）の両方を， FPGA で再現した。

PSRAMは実体がDRAMのため，メモリ帯域幅はSRAMに遠く及ばない。 ただしアクセス遅延のばらつきを平均化できる利点がある。 NINTENDO64のGPUはアクセス遅延のばらつきに弱く，これが生じると性能が大きく落ちる特性があった。 そのためModRetro M64では，PSRAMを採用したようだ。

ModRetro M64は，前面に実機のNINTENDO64と同じ形状のゲームパッド端子を4基備える。 当時のNINTENDO64用ゲームパッドを，そのまま接続して使えるようにするためだ。 また，純正ゲームパッドに装着して使う"振動パック"（Rumble Pak）や"コントローラパック"，ゲームボーイ／ゲームボーイカラーのカートリッジを動作させるアダプタ"64GBパック"（Transfer Pak）も，ModRetro M64で利用できるという。 凝った作りだ。

当時このゲームパッドに親しんだファンには，パッド単体でも魅力的に映るだろう。 オリジナルのNINTENDO64より優れている点もある。 HDMI出力端子を備え，4K解像度での出力が可能なことだ。 ちなみにNINTENDO64では，640×480ピクセルは一部の2Dゲームにしか使われず，多くの3Dゲームは256×224や320×240ピクセル程度で描画していた。

ModRetro M64は，液晶や有機ELといった固定画素パネルでも，ブラウン管風の表示を再現するモードを複数備える。 レトロゲーム復刻版でおなじみの"疑似スキャンライン"表示はもちろん，ブラウン管のサブピクセル配置を4K解像度で再現する"リアルブラウン管"モードも搭載していた。 ブラウン管のサブピクセル構造には複数の方式があるが，筆者には，三洋電機や日本電気が採用していた"スロットマスク"を再現しているように見えた。 当時のブラウン管表示を最新技術で再現する試みは興味深い。

気になるModRetro M64の性能だが，AMDの担当者によれば"実機のNINTENDO64とまったく同じ"だという。 実際の動作検証でも，実機でフレームレートが落ちるシーンでは，ModRetro M64でも同様の傾向が見られた。 とはいえModRetro M64には，実機と比較して速い部分と遅い部分があるという。 それが原因なのか，マイナーなタイトルでは動作に不具合が出ることもあるそうだ。

提供時期は未定だが，将来的にはオーバークロックモードの実装も計画しているようだ。 NINTENDO64では平均20fpsだった"スターフォックス64"が30fpsで動けば，マニアからは好評を得られそうだ。 ModRetro M64の発売に合わせ，THROWBACKから"Extreme-G"（1997年）と"Extreme-G2"（1998年）の2作品を1本にまとめたカートリッジ"ModRetro M64"を発売する予定だ





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