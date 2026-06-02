ModuleApps2.0の累計ダウンロード数が1.5億突破 自社アプリは高度なOMO対応と独自ポイント経済圏構築が主流に

NTTドコモ系DearOneの公式アプリ開発サービス「ModuleApps2.0」で開発されたアプリの累計ダウンロード数が1.5億を突破。実店舗企業のアプリ展開はデジタル会員証を超え、OMO対応と独自ポイント経済圏の構築が進む。マーテックツール連携やワンバーコード化が標準要件に。

株式会社 NTTドコモ のマーケティングソリューション領域における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役社長：河野 恭久、以下：DearOne）は、同社が提供する公式 アプリ開発 サービス「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）」において、開発したアプリの累計ダウンロード数が2026年2月時点で1.5億ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

昨今、実店舗を持つ企業における自社アプリ展開は、単なるデジタル会員証のフェーズを超え、より高度なOMO（オンラインとオフラインの融合）対応を前提とした「アプリ2〜3周目」の局面を迎えています。

「ModuleApps2.0」は、豊富な機能群（モジュール）を組み合わせることで、中小企業や自治体の観光・地域通貨アプリから、大手企業の複雑なシステム連携まで、規模や業種を問わず迅速にアプリを構築できる柔軟性を強みとしています。 最も強く求められているのが、導入済みのマーケティングオートメーション（MA）ツールや顧客データベースなど、各種マーテックツールとのシームレスな外部連携です。 DearOneは、自社で展開する「グロースマーケティング事業」で培った深い知見を活かし、豊富なSDK連携やデータベース連携を強みとしています。

これにより、大手企業の高度な要件を満たしつつ、標準のUIにとらわれない柔軟で自由な画面カスタマイズを実現しています。 ユーザーの購買体験向上やLTV（顧客生涯価値）最大化を目的に、他社が運営する巨大な共通ポイント経済圏に依存するだけでなく、自社グループ内や特定の沿線エリアで顧客が循環する「独自のポイント経済圏（自社エコシステム）」を構築・加速させる動きが、大手企業や電鉄系企業を中心に活発化しています。 一方で、実店舗のレジ前においては、自社独自のポイントと、各種共通ポイントサービスをユーザーがシームレスに併用できる環境が重要です。

その際、会員証、クーポン、自社独自のポイント、他社共通ポイントのバーコードをそれぞれ別々に提示させる仕様では、会計時の滞留を招いてしまいます。 これらを1つの画面上で一括読み取り可能にする「ワンバーコード化」は、独自のポイント経済圏を推進しつつ、店舗レジのオペレーションを劇的に簡略化するUXとして標準要件となりつつあります





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