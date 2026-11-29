Microsoft Igniteで発表されたWindows Baseline Protectionは、PCセキュリティの最低要件を定義し、対象PCの一括状態把握を可能にする仕組みだ。システム管理者はレポートを通じて問題のあるPCを特定し、アクセス制限や新規デプロイ時のフィルタリングを行うことで、社内セキュリティ水準の維持を図れる。

発表の場となったIgniteは企業向けシステム全般を扱うカンファレンスだが、その前後には、企業の端末であるWindowsクライアントはもちろん、将来的にはコンシューマーユーザーにも影響しそうな重要な発表がいくつか出てきている。

そのあたりをピックアップしていこう。 昨今、企業のサイバーセキュリティが話題となっているが、Windows Baseline Protectionは、PCセキュリティにおける“最低要件”を定義し、それを満たしているかどうかを一括で把握できるようにする仕組みだ。 これだけなら、単に「セキュリティのここを強化せよ」と警告するだけの機能に過ぎない。 ポイントは、危険な状態にあるPCを一括で把握できることにある。

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企業のシステム管理者は、どのPCが要件を満たしておらず、どこに問題があるのかをWindows Baseline Protectionを通じて一覧で確認できる。 個々のセキュリティ機能の導入状況を1台ずつ調べなくても、各PCから上がってくるレポートで状況を常に把握できるわけだ。