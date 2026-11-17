2026年11月12日のMicrosoft365全世界域障害は、サーバーの潜在的なバグと負荷集中が重なり、ネットワークゲートウェイ全体が停止した。Exchange Onlineなどの復旧遅延にも影響が及んだ。

Microsoft は2026年11月12日に発生した大規模な Microsoft 365サービス全体の停止事故について、根本原因となった技術的詳細と影響範囲を公式に発表しました。この事故により、世界中の企業や個人ユーザーがメールやコラボレーションツールへのアクセスを一時的に奪われるという甚大な被害が生じました。同社は本件がサイバー攻撃や人工知能エージェントの誤動作とは無関係であることを明確に示し、技術的な欠陥と運用上の要因が複合的に作用した結果だと結論付けています。最終的な調査報告書は、事故が発生した同じ週のうちに公開される予定であり、ユーザー間の不安払拭と再発防止のための透明性を確保する動きが加速しています。

三つの要因が重なったネットワークゲートウェイの致命的な停止

Microsoftが公開した詳細な調査結果によれば、今回のグローバルなネットワークゲートウェイの停止は、単一の障害ではなく、三つの主要な要因が複雑に絡み合い発生した連鎖的なシステム障害でした。まず第一の要因として、社内プロセス内のロック競合（ロックコンテンション）により、サーバーが特定の負荷条件下で応答不能になる潜在的な欠陥が挙げられます。この欠陥はMicrosoft365用のネットワークゲートウェイサーバー向けに準備された修正プログラムに起因するものであり、Windowsの基本的なデプロイメントには適用されない固有の問題です。この変更の動作は今年7月に最初の段階で導入され、数週間にわたって安全なデプロイメントプロセスを経て全世界に広まりました。その間、問題が観察されることはなく、3ヶ月以上、世界的な影響なく運用されていましたが、テスト環境のトラフィックやSKUの構成の違いにより、通常の負荷テストではこの潜在的な問題を検出できていなかったと説明しています。

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第二の要因として、ネットワークゲートウェイでの競合発生リスクを高める負荷の急増がありました。Microsoft365では、障害や混乱時に多くのサービスがフォールバックできる独立性と異種性を持つ二つの独立したネットワークゲートウェイシステムを維持しています。事故の約15時間前、Teamsが代替ゲートウェイからExchange Onlineもサポートするプライマリゲートウェイへフェイルオーバーしました。この通常運用におけるフェイルオーバーは、Microsoftのレジリエンス（回復力）対策に不可欠なプロセスですが、ゲートウェイへの負荷を増加させ、トラフィックパターンを変化させました。この負荷の増大が、最初の要因で述べた潜在的なバグが存在するサーバーにとって致命的な条件を生み出すことになりました。

第三の要因は、前日に発生した別の問題により、ネットワークゲートウェイのサーバー容量のほぼ14%が稼働停止状態に置かれていたことです。このサーバー容量は通常のメンテナンスと健康状態のプロセスを通じて正常なサービスへと復帰予定でしたが、その瞬間的に利用可能なサーバー数が減少していました。サービス自体には十分なキャパシティの余裕があったため、単独での容量減では影響はなかったものの、負荷の増加とサーバー数の減少が重なり、7月に導入された欠陥を誘発する環境が整ってしまったのです。特に、コア数の多い新しいハードウェアを搭載したマシンではこの競合問題が悪化しやすいことが判明しました。

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容量単位の分離障害と80%を超えるサーバーの応答停止

これらの要因がピークタイムの米国時間で重なり、リクエストが蓄積してサーバーが最終的に応答を停止させました。サーバー間の接続が失われると、トラフィック管理システムは通常通りユーザーを他の健全なエンドポイントへ自動ルーティングします。これはハードウェアやソフトウェアの欠陥による中断を避けるための重要な仕組みですが、今回再ルーティングされたトラフィックは、残り少ないエンドポイントでも同じ問題を引き起こすリスクを高めました。結果として、サーバーからサーバーへと負荷が移るたびに停止が連鎖するカスケード障害が発生し、2時間足らずで fleet（運用全体）の欠陥が認識され、すべてのサーバーが応答不能な状態に陥りました。停止が最も深刻化した際には、80%を超えるサーバーが応答しない状態に陥っていました。

通常、ネットワークゲートウェイは数千の『容量単位』で構成され、これらはハードウェアやネットワークインフラのシャードとして機能しています。これらの容量単位は地域ごとに組織化されており、通常はこれらが物理的または論理的なバークヘッド（区切り）によって分離されています。しかし、今回の事故では、これらの異なるパーティション間の通常のバークヘッドが、別の問題により機能せず、カスケード障害を食い止めることができませんでした。これが、障害がMicrosoftのネットワークゲートウェイインフラ全体に世界的に拡大する原因となった決定的な要因です。この分離機構の失敗により、局部的な障害が単独のものではなく、システム全体を巻き込む大規模なビジネス継続性の危機へと変貌してしまったのです。

サービスの復旧速度の違いとExchange Onlineの復旧遅延

TeamsやOneDrive、SharePoint、Officeアプリなどのいくつかのサービスは、障害が発生したネットワークゲートウェイインフラからフォールバック（切り替え）できたため、他のサービスに先駆けて復旧しました。特にTeamsのチャットや会議機能は、障害の大部分において問題なく稼働しており、ユーザー体験への影響を最小限に抑えることができました。しかし、Exchange Onlineなどのすべてのサービスがこのネットワークゲートウェイからのフォールバックを可能にする設計ではなかったため、復旧に通常よりも時間がかかるという事態を招きました。Exchange Onlineはゲートウェイを介さずに直接通信できないアーキテクチャであるため、インフラ全体の復旧を待たなければならず、ユーザー側からは長時間のアクセス不能に見えました。

復旧作業においても、システムは困難な状況に直面しました。障害から回復するためにサーバーを順次稼働に戻そうとすると、待機していた大量のトラフィックが瞬時に集中し、再びサーバーが応答しない問題が発生しました。これは、復旧プロセスがこのような広範な応答不能状態からのサービス再開を想定していなかったためです。Microsoftは、サーバーをグループごとに切り離し、問題の箇所を以前の正常な状態に戻す修正を適用してから、順に再稼働させるという慎重なアプローチを取りました。この複雑なプロセスにより、サービスの完全な復旧には追加の時間が必要となりました。Microsoftは、この事故がユーザーの正常なビジネスと運用に与えた影響を深く後悔し、すべての顧客に対し謝罪の意を示しています。

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今回の事故は、高度に冗長化されたクラウドインフラにおいても、潜在的なバグと運用上の負荷変化、そして分離機構の偶発的な失敗が重なることで、予期せぬグローバルなダウンタイムを招く可能性があることを浮き彫りにしました。Microsoftは、Microsoft 365管理センターで根本原因の詳細を公開しており、要約版はこの投稿でも確認できます。今後は、テスト環境におけるハードウェアとトラフィックの多様性の強化、および容量単位の分離機構の堅牢性向上により、同種のリスクを低減する取り組みが進められるものと予想されます。ユーザーと企業は、この教訓を踏まえ、業務継続性計画の見直しを迫られることになります。