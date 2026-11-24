MicrosoftがCopilotの統合ポータルHomeを一般提供開始。Autopilot、Code、Auto等の新機能で、AIエージェントとの協働作業が大幅に効率化する。

MicrosoftはCopilotの統合ポータルである「Home」機能の一般提供（GA）を開始した。これは2026年9月ごろから試験提供が始まり、Igniteでの正式発表を経て一般公開されたものだ。この機能により、Copilotの使い勝手が劇的に改善される。

HomeポータルでCopilot利用が統一される

Copilotは従来、アプリごとに呼び出し方が異なり、統一されたインタフェースが存在しなかった。これはユーザーにとって不便な点として指摘されていた。Officeアプリランチャーとして「Microsoft 365 Copilotアプリ」も存在したが、積極的に活用していたユーザーは少なかったと推測される。新しいHomeは、Copilotの入り口として位置づけられた。

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Homeでは、従来のランチャーにあった「最近使ったファイル」一覧に加え、「Today」で今日やるべき作業をタスク一覧として確認できる。ファイルの羅列ではなく、タスクベースでの整理が可能だ。チャット欄では、通常のチャットから「Cowork」を使ったAIへの作業依頼まで、適宜切り替えて利用可能になっている。機能を無効化していない限り、CopilotボタンでHomeをすぐに呼び出せる。

AutopilotとCode機能による業務効率化

Homeは、Windows 95で登場したスタートメニューに近い存在である。ファイル操作やWebブラウザを使った作業も含めて、仕事に必要な作業のほとんどはHomeで完結する。この意味では、従来のWindows OSに代わる「新しいOSインタフェース」となっているともいえる。Windows OSは、このHomeを呼び出すためのランチャーにすぎないのかもしれない。

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個別機能として注目されるのが「Autopilot」だ。これは定期チェックやファイル整理といった定型タスクを、24時間365日AIエージェントに任せる機能である。Autopilotは業務処理に最適化されたAIエージェントで、独自のID（Entra Agent ID）を持つ。メールやスケジュールなど、組織内で自身がアクセスできる情報を駆使して、定例の業務プロセスを常時実行する仕組みだ。早期アクセスプログラムのFrontierを中心に順次展開予定である。

また、コーディングを行う利用者は「Code」機能もHomeから呼び出せる。Codeはコード作成支援というより、最新コーディングツールに近い作りだ。利用者が欲しいカスタムSaaSアプリケーションやダッシュボードを、チャットの指示で作成できる点が特徴的である。AIライクなサブ機能を統一的に扱える点が、このHomeの強みとなっている。

AutoルーティングとWorkspacesの革新的機能

さらに興味深いのが「Auto」と「Workspaces」という機能である。Autoは自動ルーティングを行う機能で、Chatで行っていた作業を必要に応じて自動的にCoworkに切り替えたりする。作業の重さに応じて、選択可能な複数のAIモデルから最適なものを自動で選ぶ仕組みだ。

実際には、大量のトークンを消費して高コストかつ出力に時間がかかる高性能モデルと、出力の速い軽量モデルとの選択はユーザーにとって判断しづらい。経験と勘で選んでいるケースも少なくない。Autoはこれを自動化し、AIモデルの選択さえAIに任せる丸投げ機能となっている。ユーザーの負担を大幅に軽減する画期的な仕組みだ。

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Workspacesは、複数のユーザーがチームとなり、複数のAIエージェントと共通の作業空間で協働するマルチプレイヤー体験を実現する。これまでの機能は1人のユーザーとAIエージェントによる共同作業を前提としていた。Workspacesは複数ユーザーによるチームの作業空間として、複数のAIエージェントが同時に協調作業できる形に変化した。

これはAIエージェントに最適化された機能の最も典型的な例といえるかもしれない。Homeの導入により、Microsoft 365 Copilotの活用方法が根本から変わりつつある。各企業がどのようにこの新機能を導入し、業務効率化を進めるかが注目される。Copilotの使い勝手向上は、AIツールの普及を加速させる要因となる可能性がある。