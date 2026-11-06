Microsoft Xbox PCアプリ大幅高速化 起動60%向上

Microsoftは11月5日、Windows向けXboxアプリの起動速度を最大60％向上させる大幅アップデートを発表。Game Passやクラウドゲーミングの操作性も刷新し、11月以降対象ユーザーを順次拡大する。

米 Microsoft は11月5日、Windows PC向け「 Xbox 」アプリのユーザー体験を根本から改善する大規模アップデートを実施し、 Xbox Insiderプログラムの参加者へ提供を開始した。このアップデートは、アプリの起動速度を大幅に向上させることを中心に据え、Webブラウザ版およびクラウドゲームサービスの利用環境も同時に刷新している。 Microsoft はこの取り組みにより、PCユーザーがゲームを見つけるまでの時間を短縮し、よりシームレスなゲーマー体験を提供する方針を示している。各端末やネットワーク環境によって数値は変動するものの、 Microsoft 内部のテスト結果に基づき、著しい速度向上が実現しているという。

起動速度とUI表示の大幅高速化

PC向けXboxアプリにおける最大の改善点は、起動速度の最適化である。Microsoftによると、アプリの起動にかかる時間は従来比で最大60％短縮された。具体的には、ホーム画面、ストア、およびゲームのサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」のページ表示が最大50％高速化し、アプリ内の別ウィンドウ表示についても最大65％の高速化が達成された。これらのパフォーマンス改善により、ユーザーは待ち時間を最小限に抑え、すぐにゲームの選択やストアの閲覧に移行することが可能になった。ただし、実際の体感速度は利用者のPCスペックやネットワーク接続状況、デバイスの種類によって異なる可能性がある点には注意が必要である。

Also read 米アマゾンがUber Eatsと提携 プライムで25ドル以上注文すると配送無料に

ライブラリ検索とナビゲーションの再設計

操作性の向上もこのアップデートの重要な柱であり、ゲームライブラリのナビゲーションシステムとフィルター機能が見直された。これにより、ユーザーが所有する膨大なゲームタイトルの中から特定の作品を探し出す作業が格段に容易になった。また、フレンドとのチャットなどのソーシャル交流機能も、メインナビゲーションメニューへ統合された。これまでは別タブや別画面だったコミュニケーション機能が一元化されたことで、ゲームプレイ中であっても友達との連携がスムーズに行えるようになった。検索機能についても強化され、インストール済みのゲーム、追加コンテンツ、そして関連するユーザー情報をまとめて検索できる機能が追加されている。

Advertisement

クラウドゲーミングUIの刷新と多機種対応

Webブラウザ版である「Xbox Cloud Gaming」についても、インターフェースの刷新が行われている。所有しているゲームとXbox Game Passでプレイ可能なタイトルを「Library」タブで一元表示する機能などが実装され、最近プレイした履歴やジャンルでの絞り込み検索が可能になった。PCの大きなディスプレイを活かしたレイアウト調整に加え、ダークモードやライトモードなどの表示設定に対応したことで、長時間のプレイでも視覚的な疲れを軽減する設計となっている。さらに、今後数週間でこの改善された機能の対象ユーザーを段階的に拡大していく予定であり、対応するテレビやVRヘッドセット向けのクラウドゲームアプリにも、新たなデザインとナビゲーションシステムが順次導入される。

複数端末間での一貫した操作環境の実現

Microsoftは、PCだけでなくテレビやVRデバイスなど、異なるプラットフォーム間でも一貫した操作方法を提供することを目指している。今回のアップデートは、Xbox Insiderプログラムを通じて優先的に公開され、フィードバックを受けながら改良が加えられていく。各デバイスで異なるUIに戸惑うことなく、ユーザーは自分の好みの環境でゲーム libraryにアクセスし、プレイを続けることができるようになる。これにより、Microsoftはゲーマーにとってのハードルの低下と、エコシステム全体の利用率向上を同時に追求している。今後の展開としては、対象範囲の拡大に伴い、一般ユーザー向けにもこれらの高速化された機能と改善されたUIが徐々に公開されていくことが期待される。