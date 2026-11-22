MiniMaxが11日に公開した画像生成AI「H3-Image」は、4K解像度対応でオープンウェイトを提供。Hailuo AIでの利用料は他社より低価格で競争が加速している。

AI開発企業のMiniMaxは11日、新しい画像生成モデル「 H3-Image 」を正式に公開しました。この発表は、わずか8日前の3日にPruna AIから蒸留技術を用いて作られた画像モデル「P- H3-Image 」（現在の公開名はP-Image-OSS）が登場した直後という驚くべきペースで行われました。 H3-Image は8月に開発中であることが明言されていたものの、本体モデルがこの速度で一般公開されることになるとは業界内外で大きな注目を集めています。

H3-Imageの基本仕様と導入事例

H3-Imageの最大の特徴は、最大16枚の参照画像を入力として扱え、かつ4K解像度への完全対応を実現している点です。さらに、リリース初日からオープンウェイトでコードと重みが公開されたことで、開発者や研究者間での迅速な検証と展開を可能にしました。クラウド版とローカル版の両方の環境でテストが行われ、先行して登場したP-Image-OSSと比較評価が進められています。

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基盤となる技術はH3に共通していますが、両モデルには得意とする領域と不得意な領域の違いが明確に見られます。MiniMaxが展開するクラウドサービス「Hailuo AI」におけるH3-Imageの位置づけは、同プラットフォーム内の画像AIモデルの中でも最も安い料金設定で導入されています。これは他社製品との競争力を強く意識した戦略的な価格設定と言えます。

コスト競争における価格戦略の分析

具体的なコスト構造を見ると、4Kサイズ（解像度4096×4096、16メガピクセル）の画像生成においても、従来は6クレジット、すなわち約9円（1クレジットは約0.01ドル相当）で提供されていました。執筆時点で実施されている半額セールにより、現在は3クレジット、約5円で画像を生成することが可能です。

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この価格帯は競合他社の製品と比較しても極めて低廉です。例えば、NanoBanana 2は8クレジットを要し、Seedream 4.5は4クレジット、GPT Image 2.5（Low設定）に至っては10クレジットを必要とします。MiniMaxは自社モデルの強みを最大限に活かし、市場価格を大幅に引き下げることで、ユーザーの獲得と定着を図る明確な意図を示しています。

機能テストにおける性能検証結果

性能面においても実証的なテストが実施され、その精度の高さが確認されています。連載記事のAIモデルである「明日来子さん」の三面図と表情差分を参照画像として使用し、前回のテストと同じくイチョウ並木という背景指定を行いました。今回はテキストを含む指示もプロンプトに組み込みましたが、指定したテキストが問題なく画像に生成されていることが確認できました。

Moss-Imageで作成されたロボットの三面図生成を指示した際にも、明確な構造が再現されています。さらに、その三面図データを利用して、随伴するジープとともに砂漠を走行するシーンや、日本の町中で警備活動を行うシーンを指示したところ、何らの技術的障害もなく高精度な画像が生成されました。

詳細なプロンプト指示と将来展望

生成条件の設定においても細部への拘りが反映されており、ロボットの高さを正確に4メートルと指定したり、荷台部分に人物を配置したりという複雑な指示にも応じています。これにより、単なる画像生成にとどまらず、3DCG的な制御や構図の正確性が担保されていることが実証されました。H3-Imageはすでに複数のクラウドサービスでの展開を開始しており、オープンウェイトという方針がさらなる開発コミュニティの活性化を促しています。

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今後は、これらの低コスト化と高性能化が業界全体の標準をどのように引き上げるかが注目されます。特に4K解像度での利用コストが5円台まで低下したことは、クリエイティブ産業や広告業界におけるAI活用拡大に直接的な影響を与えると見られます。MiniMaxの次の動向、およびP-Image-OSSとの技術的統合や進化についても継続的な観察が必要です。