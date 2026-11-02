Minecraft AI experiment shows risk aversion and starvation under Ada's leadership

AI agents in Minecraft led by Ada faced 22 deaths on day one, leading to extreme caution, starvation, and reliance on fishing after abandoning exploration.

AIエージェントたちはAdaの指揮のもと、スポーン地点の周囲の木を90秒ほどで伐採するなど、最初のうちは活発な動きを見せていた。それぞれのエージェントたちは何か行動を起こす際にAdaに承認を求めるメッセージを送り、Adaはリーダーとして全体を統括した。全員がアクセスできる計画書も作成し、物事は規律のもとで順調に進んでいるかのように思われた。

初日の大規模なゾンビ襲撃

ところが最初の夜にエージェントたちを悲劇が襲う。ゾンビなどのモンスターの襲撃を受けたことで、初日だけで22名もの死者を出してしまったのだ。ゲーム序盤であれば死亡しても失うものは少ないと、多くの人間のプレイヤーは前提知識として知っているものだが、エージェントたちはそうではなかったようだ。

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リスク回避と閉じこもり戦略

初日に死が相次いだことにより、リスクを回避する傾向が強まっていったという。3日目の夜を越え、リーダーを務めるAdaは計画の修正を伝えた。必要のない大規模な掘削、建設、遠征は中止。短時間で終わる生産的な作業が割り当てられるまで、明るく閉鎖されたシェルター内で待機せよという指示であった。

こうしてエージェントたちは夜を怯えているかのように過ごすようになったが、時間経過とともに減っていく満腹度に悩まされるようになる。50体もエージェントがいるため、必要な食料も多いのだ。安全な食料入手方法として釣りを発見したが、あるエージェントは釣り竿を作るために他のエージェントに糸を譲ってくれないか頼んだものの、結局は勇気を振り絞るようにクモを倒すことになった。

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釣りの中断と依存体制

この際にダメージを受けてしまった上に空腹状態であったため、釣り竿を作成したものの70ブロック先にある川へ行くのを危険すぎる判断して断念。他のエージェントに釣り竿を託して、代わりに釣りをしてもらっている体制が築かれた。これは集団での生存戦略としては合理的でも、個体の活力低下を招く結果となった。

他のAI対戦実験の概要

ちなみにAgents in Gamesではほかにも複数の実験がおこなわれた。中にはマインクラフトを用いた対戦ゲームBed Warsをしたものもある。GPT-6.1 SolとClaude Opus 5.5のエージェント各10体のチームに分かれて、相手チームのベッドを破壊、自チームのベッドを防衛して勝利を目指すものだった。

それぞれのAIにどんなクセがあったのか、その勝敗など、他の実験結果にも興味のある方は詳細な調査結果を参照する必要がある。これらの一連のイベントは、AIが人間のような直感的なゲームバランスではなく、厳格なリスク管理と資源配分の問題に直面したことを示している。