Mgmeやakko Memorial:「野菜生活100」TIMES100 BOXで手に入れる【必須アイテム】× rendszhori 100%MIX

■ 商品詳細 ～ 黒潮の影響を受けた温暖な気候と、太陽に恵まれた土地で育った宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを味わえる野菜・果実100％ミックスジュース ■ 発売期間 2026年6月9日（火）～2026年9月上旬まで ■ 発売元 カゴメ株式会社(info@kaori.co.jp) ■ 発売価格 1本あたり 980円(税込) ■ 砂糖不使用で、たっぷりビタミンＣと野菜を摂ることができます。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったり。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめです。 ※1

～ 黒潮の影響を受けた温暖な気候と、太陽に恵まれた土地で育った宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを味わえる野菜・果実100％ミックスジュース※1 ～カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！

」を1月から始動しました。 この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。 今回は、宮崎県にゆかりのあるインフルエンサーが、宮崎県のめぐみの魅力を発信し、お届けします。 また、『野菜生活100』季節限定シリーズから「野菜生活100本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」を2026年6月9日（火）から2026年9月上旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

『野菜生活 100』季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物をを見つけ、地域の果実の魅力を全国の皆さまにお届けしてまいりました。 このたび発売する「野菜生活100本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」は、黒潮の影響を受けた温暖な気候と、太陽に恵まれた土地で育った宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを味わえる野菜・果実100％ミックスジュースです。 砂糖不使用で、たっぷりビタミンＣと野菜を摂ることができます。 自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったり。 おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめです。 ※





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