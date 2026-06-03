Meta Ray-Banのカメラ付きメガネ、路上での不審な声かけとプライバシー懸念

女性が街で出会った人物がMeta Ray-Banを装着し、曲の歌詞を用いて接近。本人は気づかず録画している可能性があるとして、スマートグラスの倫理的利用とプライバシー侵害の懸念が浮上。メタ社は利用規約で責任を明記するも、LEDライトを隠す方法も広がる。

シェリフは立ち止まり、「Who let the dogs out? （誰が犬を出した？ ）」と訊いてきた［編註：音楽グループ「バハ・メン」のヒット曲の題名］。 戸惑っていると、もう一度同じ質問を繰り返された。

彼女はこう振り返っている。

「わたしがまだ応えずにいると、『さ、続けて。 誰、誰、誰？ 』と言われましたが、わたしはちょっと笑っただけで、そのまま歩き続けました。 わたしもミレニアル世代ですからその曲はもちろん知っていましたが、古くさい手口でしたし、無視しました。

カメラ付きのメガネをかけているのに気づいたので、『きっと録画しているんだろうな』と考えたのを覚えています」 あとになってから、シェリフに関するRedditの投稿を読んだ。 自分の映像はアップロードされていなかったが、Meta Ray-Banを使ったほかの動画はやはり気になった。

「狡猾な感じです。 外出中にプライバシーがあるとは思っていません。 それでも、隠しカメラを携えて人に近づき、動画を撮っていると断らずに話しかけるというのは問題です」Ray-Banの親会社であるEssilorLuxotticaにコメントを求めたが返答はなかった。 メタの広報担当を務めるトレイシー・クレイトンは、『WIRED』にこう応じている。

「当社の利用規約は、あらゆる準拠法を遵守すること、マナーに即して安全にRay-Ban Metaを使用することについてユーザーが責任を負うと明確に規定しています。 どんな録画デバイスでもそうですが、ハラスメント、プライバシーの権利侵害、個人の大切な情報の取得といった有害な行為に使用してはなりません」だが、LEDライトを隠して録画を続ける方法については、簡単な解説がインターネット上に数多く出回っている





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Meta Ray-Ban スマートグラス プライバシー 隠しカメラ 利用規約

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