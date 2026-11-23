Meta Quest 3およびMeta Quest 3Sのディズニープラス加入者向けに、3D視聴体験が提供される。アベンジャーズやブラックパンサーなど60作品以上が対象で、作品に合わせた空間で鑑賞できる。プレミアムプラン加入者はDolby VisionやDolby Atmosも利用可能。2027年春発売予定のMeta VR Glassesでも3D視聴やIMAX Enhanced作品の視聴が計画されている。

対象となるのは、 Meta Quest 3 および Meta Quest 3 Sを利用する ディズニープラス 加入者。 Metaの公式ブログによると、対象となる国・地域では、『アベンジャーズ』『ブラックパンサー』など60作品以上を3Dで視聴できる。

対応作品や視聴可能な形式は、国・地域によって異なる。 例えば、『スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望』は、砂漠の惑星タトゥイーンをイメージした空間で鑑賞可能。 マーベル作品では、アベンジャーズ・タワーの上から『アベンジャーズ』で描かれたロキとの戦いを楽しめるほか、ピクサー作品では『モンスターズ・インク』に登場するモンスターズ社の「怖がらせフロア」を再現した空間も用意されている。 また、ディズニープラスのプレミアムプラン加入者は、対応する環境でDolby VisionやDolby Atmosによる高画質・高音質の視聴も楽しめる。

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さらに、2027年春に発売予定の新型VRデバイス「Meta VR Glasses」にも、一部の国・地域で3D視聴体験を拡大する計画だ。 同デバイスは、マイクロOLEDパネルを採用した「5K Infinite Display」を搭載。 初のIMAX Enhanced認証VRデバイスとして、ディズニープラスのIMAX Enhanced対応作品も視聴できるようになる予定だ。 Meta Quest向けの新たな視聴体験は、Meta Horizonストアで提供されるディズニープラスのアプリから利用できる。

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別途ディズニープラスへの加入が必要となり、3DやDolby Vision、Dolby Atmosなどの対応状況は国・地域や契約プランによって異なる。