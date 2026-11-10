Meta AIグラス普及とプライバシー規制の対立構造

Metaが展開するAI搭載スマートグラスの販売拡大と、ノルウェーやオランダなどで進む使用規制の動き。盗撮リスクや不正利用への懸念から、技術革新とプライバシー保護のバランスが問われている現状を解説する。

スマートグラス市場において、2013年にGoogleが発売した「 Google Glass 」は歴史的な先駆け的存在である。通常の眼鏡の外側にディスプレイを搭載し、メモリ1GB、ストレージ16GBという仕様で撮影や検索機能を提供していた。しかし、視覚的に普通の眼鏡とは明確に異なるデザインであったため、一般ユーザーにとって日常的な装着にはハードルが高い製品となっていた。

Metaによる実用型AIグラスの展開

現在、一般向けのAI眼鏡市場に注力しているのがMetaである。同社は2021年からアイウェアブランド「Ray-Ban」とのコラボレーションを開始し、2023年には対話型AI「Meta AI」を搭載した商品を発売して本格的な参入を果たした。今年8月26日には「Meta Glasses」の日本での販売を開始し、価格は4万2680円～となっている。カラー、レンズ、フレームの組み合わせにより全26パターンを展開し、画像・動画の撮影、SNSライブ配信、通話、そしてAIを活用した同時通訳・翻訳機能を備えている。

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Meta製品の最大の特徴は、形状が通常の眼鏡そのものである点にある。別途ディスプレーが付いているわけではなく、レンズ上に情報を表示するため、周囲からはカメラの存在に気づかれにくい設計となっている。フレーム内にカメラが内蔵されており、写真撮影時にLEDが発光して音が鳴るものの、明るい場所ではその認識が難しいという課題も指摘されている。この隠密性が高く、かつハンズフリーでの操作が可能である点が消費者の関心を引いている。

販売実績と国内導入の遅れ

国内では他の先進国と比較して導入が遅れているものの、Metaが展開するAI眼鏡の世界販売本数は2025年までに700万本を超えると予測されている。レイバンを扱う店舗での展開により、アイウェアとしてのブランド力が効果を発揮していると考えられる。一般用途としては、歩行中に目にした建物や物の名称をAIに質問したり、旅行先の文字をリアルタイムで翻訳したりする機能が想定されている。これらの利便性が、規制の動きにもかかわらず需要を生み出している要因となっている。

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欧州を中心とした規制強化の動き

海外では、プライバシー侵害のリスクを理由とした規制の動きが加速している。ノルウェー政府は10月5日、公園や海水浴場などの公共の場におけるAI眼鏡の使用を規制する法案の提出計画を公表した。背景には、盗撮や録音のリスクが高まっているという懸念がある。また、オランダでは消費者擁護団体がプライバシー懸念を理由に販売禁止を求めており、この流れを受けて大手眼鏡チェーン「Hans Anders」はMeta製グラスの販売を一時的に停止した。

犯罪利用とセキュリティ上の懸念

韓国では、AI眼鏡を使ってデート中の相手を盗撮し、無断でSNSに投稿した人物が逮捕される事件が発生した。これはAI眼鏡に限らず、国内外で頻発している眼鏡型カメラによる盗撮事件の一環である。さらに、TOEICや大学入試試験での不正行為にもAI眼鏡が使用され、発覚している事例もある。盗撮や試験不正に加え、スパイ行為での利用も想定されており、従業員や部外者による内部情報の持ち出しが容易になるというセキュリティ上の重大なリスクが存在する。