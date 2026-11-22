Metaが展開するAIエージェント「Muse」の利用が開始された。チャット履歴だけでなくファイルや作業状態をクラウドに保持し、ユーザー不在時でも継続してタスクを処理する新機能を提供する。

Meta が展開する AIエージェント サービス「 Muse 」の提供が本格始動している。同サービスは従来のチャット型AIとは異なり、ユーザーの代わりに複雑な作業を進行する設計になっている。従来のAIでは会話の記録やユーザーの好みが記憶される程度だったが、 Muse はユーザーごとにクラウド上に独立した仮想環境を確保する。これにより、作成したファイルや作業の途中経過まで正確に保持される仕組みだ。

Museの仕組みとファイル記憶機能の独自性

Museの最大の特徴は、ユーザーが操作していない間でも処理が継続して進むことにある。これは単なる応答ツールではなく、継続して業務を遂行する存在として設計されている点に違いがある。具体的には「昨日作った表の続きを直してほしい」といった、前回の作業状態を前提とした依頼が自然に成立する。この機能により、ユーザーは毎回ゼロから指示をする必要がなくなる。

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この仮想環境はMetaのクラウド上で動作するため、スマホやPCの電源が切れていても処理は進む。どの端末からアクセスしても、同じ作業状態に即座にアクセス可能だ。割り当てられる環境のストレージ容量については公式に数値は公表されていないが、利用環境を調査したユーザーからは約100GB程度の容量が確保されているという報告が上がっている。この大きな容量確保が、膨大なファイルや長期にわたる作業データの保持を支えている。

情報収集と自動実行による業務効率化

Museで実現できる作業は大きく分けて三つのカテゴリに分けられる。第一は「調べる」ことで、Web検索だけでなく連携したGmailやGoogleカレンダーの情報を読み取り、必要な情報を抜き出す。第二は「作る」ことで、連携したサービスを操作して成果物まで仕上げる。第三は「続ける」ことで、一度依頼した作業を定期実行に設定し、指示がないタイミングでも自動的に動作させる。

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例えば毎朝のメール要約を設定しておけば、ユーザーがアプリを開く前に処理が完了し、結果が配信される。受信トレイに届く大量の案内メールの中から、返信が必要な依頼や配送の通知、アカウント関連の警告だけを抽出して配信するといった活用も可能だ。また予定の管理では、カレンダー上の発表会や取材の日程を横断的に把握し、締め切りが近いものから優先的に通知する運用もサポートしている。

スペース機能と他社サービスとの差別化

Museには自分専用のアプリを作成できる「スペース」という機能も備わっている。筆者は案件のスケジュールを整理するダッシュボードを作成したが、締め切りまでの日数と案件ごとの作業期間をガントチャートで確認でき、Googleカレンダーに登録した取材予定も読み込んで表示する。プログラムの知識がなくても、このような複雑なツールを指示だけで簡単に構築することができた。

他社も「ChatGPT Work」や「Gemini Task」のようなエージェント型サービスを開発しているが、Museの最大の競合優位性は無料プランが存在することだ。多くのエージェント型サービスがサブスクリプション契約を前提としている中、Museには利用量に上限があるものの無料で利用可能なプランが用意されている。Webブラウザ（muse.ai）から始められるほか、iOS、Android、Macアプリも提供されており、Chrome拡張機能を使えばブラウザのサイドパネルから呼び出すことも可能だ。ただしWindows版のアプリは現在提供されていない。

連携設定と料金体系の詳細比較

Museの利用にはアカウント作成とチャットによる依頼が必要で、メールやカレンダーを扱わせる場合は設定から対象サービスを「連携」する。連携はサービスごとに権限を与え、不要になればいつでも解除できる。コネクターはGmailやGoogleカレンダー、スマートフォンの連絡先などと連携可能で、情報を見るだけの読み取りと、予定作成やメール送信のような書き込みでは求められる権限が異なる。日本での提供開始では、メルカリ、マネーフォワード ME、チケットぴあとの連携が発表された。マネーフォワード MEは既に利用可能だが、他の二つは開始時期未定だ。

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有料プランは「パワー」と「マキシマム」の二種類がある。Webから申し込む場合、パワーは月額2799円、マキシマムは月額1万3990円だ。一方、iOSやAndroidのアプリ内課金では、パワーが月額3499円、マキシマムが月額1万6990円と高額設定になっている。モデルは無料プランで「Muse Spark」、有料プランで高性能な「Muse Wonder」が使用される。本格的な業務への組み込みを検討する場合は、まず無料プランで使い勝手を確かめるのが現実的だろう。